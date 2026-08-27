ΑΕΚ – Λέφσκι: Το ματς έστειλε το Mega στην κορυφή της τηλεθέασης - Το ποσοστό που συγκέντρωσε

Στην πρώτη θέση της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού βρέθηκε η χθεσινή αναμέτρηση ΑΕΚ – Λέφσκι για τα play-offs του UEFA Champions League, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Mega.

Με ποσοστό 25,2% στο σύνολο του κοινού, ο αγώνας κυριάρχησε στους πίνακες τηλεθέασης αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά τουλάχιστον 11 μονάδες. Στο δυναμικό κοινό 18-54, το ματς κατέλαβε επίσης την κορυφή, καταγράφοντας ποσοστό 17,8%. Η κάλυψη του αγώνα, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, ξεπέρασε τους 1,2 εκατ. τηλεθεατές.

Η μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ σημείωσε πρωτιές σε όλα τα ανδρικά κοινά, με το υψηλότερο μερίδιο να φτάνει το 38,6%!

Η ποδοσφαιρική βραδιά στο Mega συνεχίστηκε και μετά το τελευταίο σφύριγμα με την εκπομπή Post-Game, σε παρουσίαση του Παναγιώτη Περπερίδη. Οι πρωταγωνιστές της πρόκρισης μίλησαν στην κάμερα του Mega, ενώ ακολούθησαν αναλύσεις, σχόλια και όλα όσα σφράγισαν την είσοδο της Ένωσης στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ μαθαίνει τους αντιπάλους της ζωντανά στο Mega News

Το φίλαθλο κοινό ανανεώνει το ραντεβού του με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για σήμερα στις 19:00. Το MEGA News μεταδίδει ζωντανά την κλήρωση της League Phase του UEFA Champions League, που θα καθορίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι των 36 ομάδων της νέας σεζόν.

Η ΑΕΚ μαθαίνει τους αντιπάλους της και τους πρώτους σταθμούς της φετινής ευρωπαϊκής της διαδρομής, καθώς η νέα σεζόν της διοργάνωσης παίρνει μορφή. Την κλήρωση περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.