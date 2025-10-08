Η Καλομοίρα βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όταν ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη.

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα πως δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα, γιατί διάλεξα την οικογένεια.

Άφηνα την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια», εξομολογήθηκε.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως «δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος» και πως είναι σημαντικό «να λες στα κορίτσια την αλήθεια, για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την πραγματικότητα. Αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα».

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω ότι τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που την βοηθούν και τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μ’ αρέσει που δεν λένε την αλήθεια».

Κλείνοντας, η Καλομοίρα παραδέχτηκε: «Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη.

Έλεγα στον γιατρό “είμαι πολύ χαρούμενη που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη”. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον ήταν αυτό».