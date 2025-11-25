Αγγελική Νικολούλη: Η ζωή της γίνεται σειρά στο Netflix

H Aγγελική Νικολούλη οδεύει για... διεθνή καριέρα; Κατά πώς φαίνεται, είναι πολύ πιθανό να δούμε τη ζωή της στο Netflix.
Όπως αποκαλύπτει το «Εδώ TV» του Open, ισπανική εταιρεία παραγωγής ταξίδεψε πρόσφατα στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει την πρώτη φάση έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών.
Στόχος είναι η δημιουργία μίας σειράς που θα επικεντρώνεται στη ζωή και το πολυσχιδές έργο της δημοσιογράφου. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να παρουσιάσει την πορεία της από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα ως νεαρή ρεπόρτερ, μέχρι την καθιέρωσή της ως μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη.
Το ενδιαφέρον των Ισπανών παραγωγών δεν αποτελεί έκπληξη. Η ιστορία της Αγγελικής Νικολούλη συνδυάζει μυστήριο, αφοσίωση, κοινωνικό αντίκτυπο και τηλεοπτική επιτυχία, στοιχεία που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για μια σειρά με διεθνή δυναμική και έντονο δραματικό περιεχόμενο.
