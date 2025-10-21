Άγγελος Μπράτης: «Έχω πολύ καιρό να κάνω σχέση, δεν είμαι σε mood»

Για την προσωπική του ζωή δηλώνοντας ότι είναι ελεύθερος εδώ και πολύ καιρό, μίλησε ο Άγγελος Μπράτης, καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «Τhe 2Night Shοw».

Ο σχεδιαστής δήλωσε πως παρά το γεγονός ότι του αρέσει η συντροφικότητα, αυτήν την περίοδο δεν επιθυμεί να κάνει δεσμό ενώ μίλησε και για χωρισμούς, με τους οποίους σύμφωνα με εκείνον οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι.

«Έχω πολύ καιρό να κάνω σχέση, και δεν θυμάμαι την παραξενιά μου. Νομίζω ότι γινόμαστε λίγο καλύτεροι μετά από μία σχέση που τελειώνει. Δεν είμαι σε mood σχέσης. Γενικά είμαι πολύ συντροφικός, αλλά η αγάπη και η συντροφικότητα έχει πολλές εκφάνσεις. Έχω πολύ καλούς φίλους, πολύ ωραία οικογένεια. Επίσης, μπορώ να πάρω μια γάτα» είπε ο Άγγελος Μπράτης.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι πάντα εκείνος ήταν αυτός που χώριζε από τις σχέσεις του, καθώς μέχρι σήμερα οι πρώην σύντροφοί του φαινόταν να διστάζουν να πάρουν αυτή την απόφαση: «Γενικά είμαι αυτός που αυτοτιμωρείται, αλλά προς το παρόν εγώ τους έχω χωρίσει όλους, μάλλον γιατί οι άλλοι δεν τολμούσαν να το πουν. Μπορεί να έχεις χωρίσει με τον άλλον και να μην τολμάει να στο πει».