Άγιος Έρωτας: Η Ολυμπία απειλεί τον Παύλο - Τι θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο

Ο «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει απόψε Τρίτη (30/9) στις 21.00 στον Alpha με νέο επεισόδιο όπου θα δούμε την Ολυμπία να απειλεί τον Παύλο ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον φόνο της Κατρίν, βγάζοντάς τον εκτός εαυτού.

Αναλυτικότερα, η παρουσία του Λάμπρου έξω από το σχολείο κάνει τον Παύλο να αναβάλλει τα σχέδιά του και να φύγει, αφήνοντας όμως μια απειλητική προειδοποίηση στην Ολυμπία ότι θα επιστρέψει.

Ο πατήρ Νικόλαος μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου της Χρυσάνθης, αποφασίζει να πάει στο σπίτι της για να μάθει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να άφησε πριν πεθάνει, ώστε να τον βοηθήσει να μάθει περισσότερα για την «υιοθετημένη» Ελευθερία.

Ο Ανδρέας στο μεταξύ, υποψιάζεται ότι ο Πέτρος είναι μπλεγμένος σε κάποια παρανομία και προσπαθεί να τον ψαρέψει ώστε να μάθει την αλήθεια.

Η Θάλεια θα συναντήσει τη Χλόη στο νεκροταφείο, στον τάφο της Κατρίν και θα προσπαθήσει για μια ακόμα φορά να ζητήσει να τη συγχωρέσει, όμως η Χλόη κάνει σαφές πως η σχέση τους έχει τελειώσει οριστικά.

Ο Νικηφόρος μετά την ξαφνική αποχώρηση της Ολυμπίας από τον σταθμό της χωροφυλακής, αποφασίζει να πάει να τη βρει για να ολοκληρώσει την καταγγελία της εναντίον του Μαρκόπουλου.

Όμως ο Μαρκόπουλος είναι για μια ακόμη φορά ένα βήμα μπροστά.

Άγιος Έρωτας: Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου

