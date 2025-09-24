Άγιος Έρωτας: Οι ηθοποιοί που παίζουν στον β' κύκλο της σειράς του Alpha

Ο Άγιος Έρωτας επιστρέφει απόψε Τετάρτη (24/9) με διπλό επεισόδιο στις 21.00 στον Alpha και στον β' κύκλο της η σειρά υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές που θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Εκτός από τους γνώριμους στο κοινό χαρακτήρες, στον Άγιο Έρωτα θα εισβάλλουν φέτος και νέοι ρόλοι, οι οποίοι κρύβουν τα δικά τους μυστικά που θα δούμε στην πορεία πώς θα τους συνδέσουν με τους ήρωες της σειράς.

Δύο ηθοποιοί που μπαίνουν στη σειρά στον νέο κύκλο είναι ο Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος θα υποδυθεί τον Ανδρέα Ιωάννου που θα αναλάβει την υπεράσπιση του Κυριάκου, αλλά και η Γιούλικα Σκαφιδά, η οποία θα υποδυθεί μια μυστηριώδη γυναίκα, τη Δέσποινα Σταματοπούλου που θα ταράξει τις δυναμικές στη Στέρνα.

Να σημειωθεί ότι από την επόμενη εβδομάδα ο Άγιος Έρωτας θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21.00 στον Alpha.

Άγιος Έρωτας: Οι χαρακτήρες και οι ηθοποιοί της σειράς

Πατήρ Νικόλαος (Δημήτρης Γκοτσόπουλος)

Ένας χαρισματικός νέος άντρας, με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Από τη στιγμή που φθάνει στη Στέρνα έρχεται αντιμέτωπος με έναν εσωτερικό διχασμό: από την μια, η πίστη στο Θεό και ο δρόμος του κληρικού και δάσκαλου, μπορούν και να τον οδηγούν σε κόντρα με τα εσωτερικά του πιστεύω για δικαιοσύνη, ισότητα και αγάπη. Από την άλλη, οι ανθρώπινες αδυναμίες και ο βαθιά κρυμμένος πόνος, που τώρα με αφορμή έναν έρωτα, ένα συναίσθημα έντονο που ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι θα επέτρεπε στον εαυτό του, βγαίνουν στην επιφάνεια και τον οδηγούν στο να αμφισβητεί συνεχώς την κρίση του και τις επιλογές του.

Χλόη Μαρκοπούλου (Δανάη Παππά)

Μια νέα κοπέλα ευαίσθητη αλλά και δυναμική ταυτόχρονα. Έχει το θάρρος να διεκδικεί αυτά που πιστεύει ότι είναι δίκαια. Έχει ζήσει μια ζωή προστατευμένη, σαν το αγαπημένο παιδί και η αδυναμία του πλούσιου πατέρα της, αλλά δεν είναι καθόλου σνόμπ και υπερόπτης. Η αντίδραση του Παύλου στην προσπάθεια ανεξαρτησίας και ενηλικίωσης, θα την εκπλήξουν και θα την απογοητεύσουν.

Παύλος Μαρκόπουλος (Δημήτρης Παπανικολάου)

Ένας άνθρωπος κυριαρχικός, άκαμπτος, πονηρός που έμαθε από μικρός πώς να επιβιώνει και κυρίως πώς να ανέρχεται. Ελέγχει τα συναισθήματα του και εύκολα αποστασιοποιείται από τους ανθρώπους, όσο κοντινοί του κι αν είναι. Δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τον οποιονδήποτε, ή να μετέλθει οποιουδήποτε τρόπου ή μέσου για να επιτύχει τον σκοπό του. Η μεγάλη του αδυναμία είναι η Χλόη, αλλά όταν εκείνη αρχίζει να κινείται με τρόπους που είναι έξω από τον δικό του «σχεδιασμό», δεν θα διστάσει να είναι και μαζί της σκληρός και άτεγκτος.

Θάλεια Μαρκοπούλου (Ταμίλλα Κουλίεβα)

Είναι μετριοπαθής και στις απόψεις της και στον τρόπο που εκφράζεται. Είναι καλόκαρδη και εμπιστεύεται εύκολα τους άλλους, χωρίς όμως να είναι αφελής, δίνοντας πολύ συχνά 2η και 3η ευκαιρία. Δεν είναι γυναίκα με έντονα πάθη, ούτε με ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα κι αυτό θα βαρύνει στις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές της ζωής της. Θα χρειαστεί να οδηγηθεί σε πολύ ακραίες καταστάσεις για να βρει το σθένος να διεκδικήσει αυτό που χρειάζεται.

Χριστίνα Βαρελά (Κατερίνα Παπουτσάκη)

Χαρακτήρας–φωτιά από μικρή, που σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή εμφάνισή της, την καθιστούν άτομο με ιδιαίτερο δυναμισμό και επιβολή πάνω στους άλλους. Της αρέσει η γοητεία που ασκεί και την ιντριγκάρει να ξέρει ότι οι γύρω της είναι διατεθειμένοι να υπερβούν τα εσκαμμένα προκειμένου να την κερδίσουν. Οι επιλογές που έχει κάνει στην ζωή της νιώθει ότι την έχουν εγκλωβίσει και αυτό για εκείνη είναι ανυπόφορο.

Κλεάνθης Βαρελάς (Γιάννης Τσορτέκης)

Ένας άνθρωπος με έντονες αντιθέσεις που τον ταλανίζουν και του δημιουργούν ανισορροπία. Από τη μια ευαίσθητος, καλοπροαίρετος, εσωστρεφής και με μια δόση ανθρωποφοβίας που τον κάνει ενίοτε να δείχνει αδύναμος. Από την άλλη απρόβλεπτος, παθιασμένος, αυτοκαταστροφικός, σκοτεινός και έτοιμος να συγκρουστεί, ακόμα κι όταν δεν φαίνεται να τον ακολουθεί κανείς.

Πετρούλα Μιχαλέα (Μαρίνα Ψάλτη)

Η μητέρα του πατέρα Νικόλαου. Μια γυναίκα βασανισμένη, ταλαιπωρημένη, τσακισμένη, φτωχή κι αμόρφωτη. Όταν χήρεψε η Πετρούλα μέσα στη δίνη του Εμφυλίου πολέμου, έπρεπε να μεγαλώσει τα δυο παιδιά της μόνη της. Όταν όμως το κακό, χτύπησε την πόρτα τους και η μικρή Χαρά αυτοκτόνησε, έβαλε έναν και μοναδικό στόχο στη ζωή της. Να βρει ποιος οδήγησε το παιδί της στην αυτοκτονία και να τον εκδικηθεί.

Αργύρης Μανωλόπουλος (Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος)

Ένα παιδί με έντονο το αίσθημα της υπερηφάνειας, θαρραλέος και ορισμένες φορές παράτολμος, επίμονος και πεισματάρης. Έχει μέσα του ισχυρές ηθικές αρχές, που πολύ γρήγορα κλονίζονται και προσπαθεί να βρει τις καινούργιες του ισορροπίες. Συναισθηματικά αφοσιώνεται και πιστεύει ολοκληρωτικά (στην μάνα του, στην αδελφή του, στη Χλόη), αλλά αυτό τον κάνει και να πληγώνεται και να απογοητεύεται εύκολα.

Κυριάκος Παυλίδης (Θανάσης Κουρλαμπάς)

Ο κοσμοπολίτης, επιτυχημένος ξενοδόχος. Είναι κομψός, γοητευτικός, ανοιχτόμυαλος με προοδευτικές σκέψεις και κοινωνική συνείδηση. Είναι δραστήριος και διορατικός. Ο Κυριάκος έχει καλές σχέσεις με όλους, εκτός από τον Παύλο. Η κόντρα των δύο αντρών ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν, όταν διεκδίκησαν την ίδια γυναίκα, τη Θάλεια, όμως εκείνη κατέληξε με τον Παύλο.

Σμαρώ Μανωλοπούλου (Ηρώ Μουκίου)

Η οικιακή βοηθός και μαγείρισσα της οικογένειας Βαρελά. Χήρα εδώ και χρόνια, μεγαλώνει μόνη της τα δυο της παιδιά. Είναι καλοπροαίρετη, αλλά ταυτόχρονα αποφασιστική όταν πρόκειται για την προστασία των παιδιών της. Ένα καλά κρυμμένο μυστικό του παρελθόντος θα έρθει κάποια στιγμή στην επιφάνεια, και θα ανατρέψει όλα τα δεδομένα τόσο στη ζωή τη δική της και των παιδιών της, όσο και της οικογένειας Βαρελά.

Χάρης Βαρελάς (Γιάννης Εγγλέζος)

Ο μοναχογιός των Βαρελάδων και μεγάλη αδυναμία της Χριστίνας. Γιατρός, όμορφος, καλοσυνάτος. Σοβαρός, ορθολογιστής αλλά και κάπως εσωστρεφής. Περιζήτητος γαμπρός, που πρόλαβε, όμως, και τον καπάρωσε η Σοφία. Η ιδανική ζωή που δείχνει να έχει, θα ταραχτεί όταν από την πρώτη νύχτα του γάμου του με τη Σοφία θα έρθουν και τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους.

Σοφία Μαρκοπούλου (Ελευθερία Πάλλα)

Η μεγάλη κόρη των Μαρκόπουλων. Είναι μια κοπέλα συντηρητική στα πιστεύω της, αλλά με έντονο ταμπεραμέντο. Ζηλεύει πολύ τη Χλόη και νιώθει πως έρχεται πάντα «δεύτερη» στην καρδιά του πατέρα της. Προσπαθεί να διεκδικήσει τη θέση της στην οικογένεια, κάνει πάντα ό,τι της ζητήσει ο πατέρας της και θέλει να τον κάνει να νιώσει υπερήφανος γι’ αυτήν, ώστε κάποια στιγμή να γίνει αυτή η αγαπημένη του κόρη.

Πέτρος Παυλίδης (Μιχάλης Πανάδης)

Ο μεγαλύτερος γιος του Κυριάκου Παυλίδη. Γοητευτικός, μποέμ, εξωστρεφής και ριψοκίνδυνος, ζει εδώ και πολλά χρόνια στην πρωτεύουσα. Ταξιδεμένος και μορφωμένος, έχει τον αέρα και την αυτοπεποίθηση που δύσκολα συναντάει κανείς στη μικρή Στέρνα. Η παραμονή του εκεί, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους, τις οποίες δεν έχει υπολογίσει.

Αναστασία Μανωλοπούλου (Ιφιγένεια Καραμήτρου)

Η μικρή κόρη της Σμαρώς. Ορφανή από πατέρα από πολύ μικρή, έχει ένα ισχυρό δέσιμο με τη μητέρα της και τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Αργύρη. Όμορφη, πρόσχαρη και ευγενική με όλους, αποτελεί αποκούμπι στα προβλήματα όσων την ξέρουν. Όταν θα μάθει το παρελθόν της μητέρας της, οι σχέσεις τους θα κλονιστούν.

Στέφανος Παυλίδης (Γιάννης Σίντος)

Ο μικρός γιος του Κυριάκου που σε αντίθεση με τον αδελφό του έχει αποφασίσει να μη φύγει από τη Στέρνα για να γνωρίσει την κοσμοπολίτικη ζωή. Μοντέρνος, ευχάριστος και κοινωνικός αλλά παράλληλα αρκετά προσγειωμένος. Ονειρεύεται να έχει μια τακτοποιημένη ζωή και δεν παρασύρεται σε κραιπάλες και ασωτίες. Γι’ αυτό και από πολύ νωρίς έχει καταλήξει πως η Ειρήνη είναι η γυναίκα της ζωής του.

Ειρήνη Βαρελά (Γιούλη Γεωργακοπούλου)

Η κόρη του Κλεάνθη και της Χριστίνας, συμμαθήτρια και καλύτερη φίλη της Χλόης. Η Ειρήνη είναι ένα κορίτσι συμπλεγματικό και ανασφαλές, που συχνά την μετατρέπει από μια καλή και αγαπησιάρα φίλη, σε μια κοπέλα προκλητική και αναιδή. Επηρεασμένη από τον τρόπο που τη μεγάλωσε η Χριστίνα, έχει αναπτύξει μια ισχυρή αποστροφή προς όλους όσοι δεν ανήκουν στην τάξη τους.

Βιργινία Αγοραστού (Μαρία Κατσανδρή)

Η πιστή οικονόμος στο σπίτι του Μαρκόπουλου. Η ζωή της ξεκίνησε με δραματικό τρόπο, που της έκοψε τα φτερά για να φτιάξει δική της οικογένεια. Είναι μια έξυπνη γυναίκα, που η ζωή της έχει διδάξει την τέχνη της επιβίωσης. Ξέρει πότε πρέπει να μιλήσει αλλά κυρίως πότε να σιωπά. Γνωρίζει σχεδόν όλα τα μυστικά της οικογένειας αλλά είναι έμπιστη και αφοσιωμένη. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη Χλόη και θα της σταθεί στα δύσκολα.

Ολυμπία Καραντωνάκη (Καλλιρόη Μυριαγκού)

Η αυστηρή διευθύντρια του σχολείου θηλέων της Στέρνας. Ανύπαντρη, αγκυλωμένη στα στερεότυπα, είναι η κύρια εκπρόσωπος της ηθικής. Οι μαθήτριες τη φοβούνται και οι γονείς τη σέβονται. Η συντηρητική της φύση θα έρθει αρκετές φορές σε κόντρα με τις πιο προοδευτικές ιδέες του νεοφερμένου ιερέα. Η Ολυμπία στηρίζει με κάθε τρόπο και όπως μπορεί τον Παύλο, ο οποίος φαίνεται πως ασκεί πάνω της μια ιδιαίτερη γοητεία και εξουσία.

Βλάσης Βασιλειάδης (Ηλίας Βαλάσης)

Ο ενωμοτάρχης Β’ της Στέρνας. Ο εκπρόσωπος της Τάξης και της Ασφάλειας στη μικρή πόλη. Έχει εξουσία και το δείχνει με κάθε τρόπο. Ο Βλάσης, αν και άνθρωπος που θα έπρεπε να κυνηγάει εγκληματίες και παραβάτες του νόμου, ενίοτε καταφεύγει ο ίδιος σε παράνομες πράξεις, έχοντας επιλέξει ένα πιο σκοτεινό μονοπάτι.

Ελένη Παυλίδη (Αντιγόνη Μακρή)

Το καμάρι του Κυριάκου Παυλίδη, είναι η κόρη που όλοι θα ήθελαν να έχουν. Καλοκάγαθη και πολλές φορές αφελής, η Ελένη μόνο καλό έχει να προσφέρει σε όλους. Παρόλα αυτά ενίοτε η αφέλεια της την οδηγεί σε γκάφες και παρεξηγήσεις. Είναι η καλύτερη φίλη της Χλόης και της Ειρήνης. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ποτέ, ότι οι επιλογές και η προσωπικότητά της δε συνάδουν με τον μικρόκοσμο της κοινωνίας όπου μεγαλώνει.