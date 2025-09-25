Άγιος Έρωτας: Τι τηλεθέαση έκανε η πρεμιέρα του β' κύκλου - Πότε είναι το επόμενο επεισόδιο

Ο «Άγιος Έρωτας» επέστρεψε χθες Πέμπτη (24/9) με τον β' κύκλο και διπλό επεισόδιο, το οποίο χάρισε πρωτιά στην τηλεθέαση στον Alpha και στις δύο κατηγορίες κοινού και μάλιστα, σε απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό η επιτυχημένη σειρά του Alpha σημείωσε 14,5%, ενώ δεύτερη ήρθε η Γη της Ελιάς με 10,9% και τρίτο το Grand Hotel με 7,2%.

Στο γενικό σύνολο τώρα ο Άγιος Έρωτας συγκέντρωσε 18,3%, ενώ ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 14,2% και σε απόσταση αναπνοής το Grand Hotel με 13%.

Όπως αναφέρει ο Alpha, χθες 1.678.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό τον Άγιο Έρωτα, του οποίου το επόμενο επεισόδιο θα προβληθεί την επόμενη Δευτέρα (29/9) στις 21.00.

Να σημειωθεί ότι από την ερχόμενη εβδομάδα η επιτυχημένη σειρά θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21.00 στον Alpha.