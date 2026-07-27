Άγριος καυγάς Καραμήτρου με Γεωργιάδη: «Δώσατε σε συγκεκριμένο site 2 χιλιάδες ευρώ;»

Πρωτοφανής ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN, με τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου και τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια on air σύγκρουση που τα είχε όλα: αποκαλύψεις, ειρωνείες και ευθείες βολές για την καθημερινότητα των πολιτών.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα «φωτιά» όταν η δημοσιογράφος έθεσε τον Υπουργό προ των ευθυνών του, ρωτώντας τον ευθέως για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου μέσου:

Καραμήτρου: «Αυτό που καταγγέλλεται, ότι δώσατε σε συγκεκριμένο site 2 χιλιάδες ευρώ, ισχύει;»

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη άφησε άπαντες άφωνους, καθώς όχι μόνο δεν το αρνήθηκε, αλλά το υπερασπίστηκε με χαρακτηριστική άνεση, προκαλώντας ερωτηματικά για τα κριτήρια των επιχορηγήσεων:

Γεωργιάδης: «Αλήθεια είναι, τι συζητάμε τώρα; Ποιο είναι το θέμα;»

Όταν μάλιστα πιέστηκε από τη δημοσιογράφο για τον λόγο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, ο Υπουργός απάντησε αφοπλιστικά:

Γεωργιάδης: «Γιατί ήταν φίλοι μου».



Η Καραμήτρου επέμεινε, ρωτώντας τον Υπουργό αν θεωρεί μια τέτοια πρακτική «φυσιολογική και κανονική». Σε εκείνο το σημείο, ο κ. Γεωργιάδης πέρασε στην απόλυτη αντεπίθεση, επιστρατεύοντας έντονη ειρωνεία και βάζοντας στο στόχαστρο προσωπικά τη δημοσιογράφο:

Γεωργιάδης: «Εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή τώρα εσείς κυρία Καραμήτρου, έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του OPEN; Εσείς ειδικά η κυρία Καραμήτρου;»

Η απάντηση της δημοσιογράφου ήταν καταπέλτης. Αφήνοντας στην άκρη τις προσωπικές επιθέσεις, μετέφερε τη συζήτηση στην «καρδιά» των προβλημάτων του Έλληνα πολίτη, αδειάζοντας το αφήγημα της εθνικής άμυνας μπροστά στην ακρίβεια:

Καραμήτρου: «Δεν γνωρίζω αν κάποιος πάνω από την κάλπη σκεφτεί τα F-35 και τη "γαλάζια πατρίδα" όταν πάει να ψηφίσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σκεφτεί τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, και πόσα έδωσε για τα φροντιστήρια».

Η αναφορά στην τσέπη των πολιτών προκάλεσε την άμεση και αιχμηρή αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγόρησε τη δημοσιογράφο για λαϊκισμό:

Γεωργιάδης: «Εσείς με τον λόγο που βγάλατε, μπορείτε να παρουσιάζετε τον λαό ως έναν συμφεροντολόγο λαό».

Ωστόσο, η Καραμήτρου δεν άφησε την κατηγορία να πέσει κάτω, κλείνοντας την αντιπαράθεση με μια φράση που συμπυκνώνει την απόγνωση της κοινωνίας:

Καραμήτρου: «Όχι! Τον παρουσιάζω ως έναν άνθρωπο που θέλει απλά να βγάλει τον μήνα του!».