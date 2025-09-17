Αιγάλεω - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι που το δείχνει

Με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα και να φρεσκάρει κατά πολύ την 11άδα του, ενόψει μάλιστα και της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ μπαίνει στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Ένωση φιλοξενείται στο Αιγάλεω στις 16:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport 2. Live ενημέρωση θα υπάρχει και από το gazzetta.

