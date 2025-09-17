Μενού

Αιγάλεω - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι που το δείχνει

Ώρα Κυπέλλου για την ΑΕΚ στο Αιγάλεω.

AEK Opap Arena
Ο Μάνταλος σε ματς της ΑΕΚ στην Opap Arena | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα και να φρεσκάρει κατά πολύ την 11άδα του, ενόψει μάλιστα και της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ μπαίνει στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Ένωση φιλοξενείται στο Αιγάλεω στις 16:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport 2. Live ενημέρωση θα υπάρχει και από το gazzetta.
 

