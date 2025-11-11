Το αιώνιο beef Αθήνα vs Επαρχία ξαναφουντώνει στο Survivor - Καταγγελίες ΕΣΡ για διαχωρισμό

Δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη ετοιμάζεται να κάνει το ριάλιτι επιβίωσης Survivor προκαλώντας σάλο από την ανατροπή στον σχηματισμό των ομάδων, οι οποίες θα χωρίζονται με βάση αν οι παίκτες κατάγονται από την Αθήνα ή την επαρχία.

Μετά τη μέτρια πορεία του τελευταίου κύκλου το φθινόπωρο του 2024, που περιορίστηκε σε χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, οι συντελεστές φαίνεται να έθεσαν ως στόχο να ανατρέψουν αυτή τη κατάσταση αλλάζοντας την σύνθεση των ομάδων.

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του ριάλιτι από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ, αποκαλώντας όλη την Ελλάδα εκτός της Αθήνας επαρχία και χαρακτηρίζοντας τις δύο ομάδες ως «δύο διαφορετικούς κόσμους», οι αντιδράσεις έπεσαν «βροχή» που έφτασαν μέχρι και σε καταγγελίες στο ΕΣΡ.

Διαβάστε επίσης: Οι 2 μεγάλες αλλαγές στο φετινό Survivor - Νέα ονόματα σε ομάδες, ζαλίζει το έπαθλο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Buongiorno», οι καταγγελίες που έγιναν στο ΕΣΡ μιλούν για ομαδοποίηση με βάση τη καταγωγή, η οποία οδηγεί στον διαχωρισμό των Ελλήνων και στην αναζωπύρωση μιας αναχρονιστικής «κόντρας» στο βωμό της τηλεθέασης.