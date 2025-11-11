Οι 2 μεγάλες αλλαγές στο φετινό Survivor - Νέα ονόματα σε ομάδες, ζαλίζει το έπαθλο

Μέσω της εκπομπής «Weekend Live» επιβεβαιώθηκε η επιστροφή του «Survivor» στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Το πρώτο τρέϊλερ αφού προβλήθηκε στην μεσημεριανή infotainment εκπομπή του καναλιού του Φαλήρου θα «τρέξει» στον «αέρα». Είναι casting call τρέϊλερ για τις δηλώσεις συμμετοχών των ενδιαφερόμενων.

Ημερομηνία πρεμιέρας του ριάλιτι επιβίωσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ωστόσο παραδοσιακά το πρόγραμμα ξεκινά την πορεία του κάπου μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ή το αργότερο με την έναρξη του νέου έτους. Πλέον το έπαθλο εκτοξεύεται στις 250.000 ευρώ που είναι ένα μεγάλο δέλεαρ. Επίσης οι δύο αρχικές ομάδες αλλάζουν: Δεν θα υπάρχουν «Διάσημοι» και «Μαχητές» ή «αετοί» και «Τίγρεις» όπως είχαν μετονομαστεί οι ομάδες στον προηγούμενο κύκλο αλλά «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες».

Όπως προκύπτει από το πρώτο τρέϊλερ το χρώμα των «Αθηναίων» θα είναι το κόκκινο και το χρώμα των «Επαρχιωτών» το μπλε. Απομένει να δούμε εάν στις δύο ομάδες θα συμμετέχουν διάσημοι «Αθηναίοι» και αντίστοιχα επώνυμα πρόσωπα που έλκουν την καταγωγή τους από την Περιφέρεια. Και αν κάποιους από αυτούς τους έχουμε δει σε προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι επιβίωσης. Παρουσιαστής θα είναι και πάλι ο Γιώργος Λιανός. Πλέον ξεκινά η προετοιμασία του νέου κύκλου με τις νέες συμμετοχές αλλά και την εκ νέου «μελέτη» παλαιότερων βιογραφικών που υπάρχουν στο αρχείο της Acun Medya.