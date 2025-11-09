Η Κατερίνα Παναγοπούλου, η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Mega πραγματοποίησε μία δημόσια εμφάνιση στο θέατρο Άλσος για να απολαύσει τη μουσική συνάντηση της Αλέκας Κανελλίδου και του Χρήστου Θηβαίου.
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι εμφανίστηκε εντελώς αμακιγιάριστη, αποδεικνύοντας ότι είναι μία γυναίκα με αυτοπεποίθηση και δίχως κόμπλεξ.
- Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο
- Τι κάνει σήμερα ο Οδυσσέας Τσενάι, ο αριστούχος Αλβανός που δεν άφησαν να σηκώσει την ελληνική σημαία
- Κρίστα Άλλεν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική Εμμανουέλα των '90s
- Δεν παρέστη ο Νότης Σφακιανάκης στην αποτέφρωση της συζύγου του Κίλι: Είχε αφήσει σημείωμα πριν τον θάνατό της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.