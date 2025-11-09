Μενού

Κατερίνα Παναγοπούλου: Πήγε σε βραδινή εκδήλωση εντελώς αμακιγιάριστη

Στο θέατρο Άλσος για να απολαύσει τη μουσική συνάντηση της Αλέκας Κανελλίδου και του Χρήστου Θηβαίου.

Κατερίνα Παναγοπούλου | NDP
Η Κατερίνα Παναγοπούλου, η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Mega πραγματοποίησε μία δημόσια εμφάνιση στο θέατρο Άλσος για να απολαύσει τη μουσική συνάντηση της Αλέκας Κανελλίδου και του Χρήστου Θηβαίου.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι εμφανίστηκε εντελώς αμακιγιάριστη, αποδεικνύοντας ότι είναι μία γυναίκα με αυτοπεποίθηση και δίχως κόμπλεξ. 

