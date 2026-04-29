Λίγο πριν από την αναχώρηση του για τη Βιέννη μαζί με την ελληνική αποστολή της Eurovision την Πρωτομαγιά, ο Akylas με το ίδιο κέφι με το οποίο μας συστήθηκε εξαρχής και τη γνωστή αμφίεση με γυαλιά ηλίου και το σκουφί που έγινε σήμα κατατεθέν του απόλαυσε την τελευταία εκδήλωση προς τιμή του από την πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα Γκέρντα Φογκλ στην κατοικία της στο Παλαιό Ψυχικό.

«Η Βιέννη είναι μια όμορφη πόλη και ένα σημείο συνάντησης για τους ανθρώπους, για την τέχνη, για τη μουσική ειδικά και για τον χορό. Για εμένα ο Ακύλας είναι το φαβορί. Νομίζω ότι έχει το καλύτερο τραγούδι. Έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα» δήλωσε η πρέσβειρα η οποία υποδεχόταν τον κόσμο με διάπλατο χαμόγελο συνομιλώντας μαζί του ως γνήσια οικοδέσποινα.

Την πεποίθησή της ότι ο Ακύλας θα το φέρει στην Ελλάδα δεν έκρυψε ούτε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επαναλαμβάνοντας στους καλεσμένους του πάρτι πόσο πιστεύει σε εκείνον και δίνοντας ραντεβού του χρόνου στην Αθήνα με πρόσταγμα και ευχή... «Ferto!».

Mε πηγαία χαρά η Γκέρντα Φογκλ φωτογραφήθηκε μαζί με όλη την ελληνική αποστολή: τον creative director Φωκά Ευαγγελινό, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρήστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Καρυπίδη και έκανε ένα δώρο στον Ακύλα.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, η πρέσβειρα Γκέρντα Φογκλ, ο Ακύλας, η Παρθένα Χοροζίδου και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής. | NDP

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, η πρέσβειρα Γκέρντα Φογκλ, ο Ακύλας και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. | NDP

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος μίλησε για την ενωτική δύναμη της μουσικής, αλλά και για τη στήριξη της ΕΡΤ στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

«Μακάρι να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ»

Η πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα γίνει το Σάββατο 2 Μαΐου και ο Akylas ανυπομονεί να ξεδιπλώσει στη σκηνή όλα αυτά που έχει δουλέψει τόσο καιρό.

«Ανυπομονώ να πάμε Αυστρία, είναι λες και διαβάζω για τις πανελλήνιες μου τα τελευταία δύο χρόνια νιώθω. Και επιτέλους θα δώσω τις εξετάσεις μου και ανυπομονώ, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά. Εμένα πραγματικά με χαροποιεί τόσο πολύ που τόσος κόσμος το έχει πιστέψει τόσο πολύ αυτό, και μου δίνουν και εμένα πολύ δύναμη που μου το λένε, γιατί καταλαβαίνω ότι βλέπουν το όραμα, το πιστεύουν, και μου δίνει πραγματικά δύναμη να συνεχίζω. Και μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ», δήλωσε στις κάμερες κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Μέχρι να γίνει αυτό όμως, ξεσήκωσε με τον ρυθμό του Ferto το βράδυ της Τρίτης (28/9) τους μικρούς φαν που ξετρελαμένοι έτρεχαν με σκουφιά Akyla και καπέλα υπογεγραμμένα - παίζοντας στα διαλείμματα με το Arcade game του, αλλά και τους μεγάλους που απολάμβαναν το κρασί τους σκορπισμένοι στο σαλόνι, το καθιστικό και στον πράσινο κήπο με την πισίνα και συγκεντρώθηκαν για να τον ακούσουν και να απαθανατίσουν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στο πάρτι στην πρεσβευτική κατοικία

Οι καλεσμένοι στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας

Λίγο πριν αφήσει κάτω το μικρόφωνο και συνεχίσει να φωτογραφίζεται και να μιλά στις κάμερες, ο Akylas έστειλε το αγαπημένο του μήνυμα και πρόσταγμα της συνολικής του παρουσίας φέτος στον διαγωνισμό, που είτε πιστεύεις ότι... μπορεί να το φέρει, είτε όχι, είναι μια αντικειμενική αλήθεια που όλοι αγκαλιάζουμε, ότι «αν δουλέψεις πολύ μπορείς να ανυψωθείς σαν φοίνικας». Κι έτσι τραγουδώντας το Rise Like a Pnoenix με το οποίο η Κοντσίτα Βουρστ εκπροσώπησε την Αυστρία κέρδισε τη Eurovision το 2014, εισέπραξε ένα ακόμη ζεστό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

