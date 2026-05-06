Akylas για Ferto: «Φοβάμαι πως αν δεν έρθει η πρώτη θέση στη Eurovision, θα θεωρηθεί αποτυχία»

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (12/5) και όπου ο Akylas θα τραγουδήσει το Ferto διεκδικώντας το «εισιτήριο» για τον Τελικό του Σαββάτου (16/5) έχει ξεκινήσει.

Το να περάσει ο Akylas στον Τελικό θεωρείται δεδομένο, ενώ ίσως είναι η πρώτη φορά από το 2005 - όταν νίκησε η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One - που η Ελλάδα «φλερτάρει» εδώ και καιρό με την πρώτη θέση, αφού το Ferto μαζί με το Liekinheitin της Φινλανδίας ήταν εξ αρχής τα δύο μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision 2026.

Ο Akylas θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις φαν μέσω Instagram και μία από αυτές ήταν αν τον αγχώνει το γεγονός ότι πολλοί του ζητάνε να το «φέρει», εννοώντας το τρόπαιο με τον τραγουδιστή να μην κρύβει ότι:

«Μερικές φορές μου δημιουργεί ένα άγχος γιατί φοβάμαι πως αν δεν έρθει η πρώτη θέση, θα θεωρηθεί αποτυχία και δεν θα το ήθελα αυτό.

Η θέση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εγώ θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ για να σας κάνω περήφανους!

Αλλά από την άλλη, με συγκινεί που τόσοι άνθρωποι με πιστεύουν τόσο πολύ και μου δίνει δύναμη όλο αυτό.

Οπότε νιώστε ελεύθερα να εκφράζεστε όπως θέλετε».

Εκτός από το Q & A ο Akylas ανέβασε σε story στο προφίλ του στο Instagram μια κοινή φωτογραφία του με τον Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος έχει αναλάβει τη δημιουργική επιμέλεια της εμφάνισης του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026.

Να αναφέρουμε ότι σήμερα (6/5) θα γίνει η δεύτερη τεχνική πρόβα της Ελλάδας στη Βιέννη και μετά η EBU θα κυκλοφορήσει ένα βίντεο - απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla, όπως γίνεται παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, θα μπορέσουμε να πάρουμε και μια μικρή γεύση του τι θα δούμε στη σκηνή της Eurovision την επόμενη εβδομάδα.