Ακύλας: Οι πρώτες δηλώσεις του πατέρα του - «Είμαι συγκινημένος - Δεν τον βοηθήσαμε οικονομικά»

Τα τελευταία 24ωρα το τραγούδι του Ακύλα, «Ferto», έχει αναδειχθεί ως το απόλυτο φαβορί για την φετινή ελληνική συμμετοχή στην Eurovision, ξεπερνώντας μέσα σε λίγες ημέρες το μισό εκατομμύριο προβολές στο YouTube, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης με καταγωγή από τις Σέρρες, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, ενώ έχει αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι πατέρας δεν μπορούσε να εργαστεί λόγω αναπηρίας και η μητέρα του είχε αναλάβει να δουλεύει πολλές ώρες για να μην του λείψει τίποτα.

Ο πατέρας του τραγουδιστή, συγκινημένος με την επιτυχία του γιου του, μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star, μιλώντας για τα όνειρα του καθώς μεγάλωνε και τις δυσκολίες.

«Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Το ήλπιζα μάλλον, αλλά δεν το περίμενα. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια, είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα», δηλώνει ο κύριος Βασίλης Μυτιληναίος.

«Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία, δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μια αναπηρία. Και σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει κι αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα απ’ τη ζωή του, περισσότερα απ’ τον πατέρα του, περισσότερα απ’ την οικογένειά του. Σίγουρα εκφράζει κι αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία όλη, ζητάμε συνεχώς. Το κάνω κι εγώ, όλοι ζητάμε», συμπληρώνει ο πατέρας του Ακύλα.

Μιλώντας για τα συναισθήματα του γιου, ο κ. Μυτιληναίο, είπε: «Ο Ακύλας είναι συγκινημένος. Για να σου πω την αλήθεια, τον παρακολουθώ απ’ τα social, δεν μπόρεσα να τον βρω στο τηλέφωνο. Μου ‘στειλε κάτι καρδούλες, από χθες δεν τον βρίσκω. “Πετάει” κι αυτός τώρα».

«Μετακινούμαι πλέον πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη, θα τα βρω όλα, για να πάω μαζί του. […] Ο Ακύλας από μικρός δεν μπορώ να πω ότι είχε στόχο τη Eurovision, αλλά είχε στόχο την καλλιτεχνία. Ήθελε να εκφράζεται. Ήθελε να γίνει ηθοποιός. Προσπάθησε πολλές φορές να περάσει στο Εθνικό Θέατρο. Ήθελε κάπου να εμφανίζεται, να είναι διασκεδαστής», τόνισε ο ίδιος.

«Ο στίχος «δες με, μαμά» μας αγγίζει όλους. Και πολύ σωστά το έπραξε. Αγγίζει όλο τον κόσμο. Ο πρώτος γονιός μας, δηλαδή η μάνα μας, ας μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας. Για όλους μας ισχύει αυτό», καταλήγει στις πρώτες του δηλώσεις ο πατέρας του Ακύλα.