Αλ Τσαντίρι: Η τηλεθέαση από παλιά που σημείωσε ο Λάκης Λαζόπουλος το βράδυ της Τετάρτης

Ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στο Mega το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025 και το τηλεοπτικό κοινό τον επιβράβευσε με διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Μάλιστα, στην πρώτη κατηγορία κοινού η διαφορά του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που συγκέντρωσε μέσο όρο 20,6% και άγγιξε μέχρι και το 26%, ήταν τέσσερις μονάδες από τον Άγιο Έρωτα που τερμάτισε δεύτερος με 16,3%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι με 11,4%, ακολούθησε το GNTM με 11,1% και στην πέμπτη θέση τερμάτισε το «Τότε και Τώρα» του ΣΚΑΪ με 10,9%.

Όσον αφορά τώρα το γενικό σύνολο το Αλ Τσαντίρι Νιουζ σημείωσε μέσο όρο 21,3%, ενώ έφτασε μέχρι και 28,6%, με τον Άγιο Έρωτα να τερματίζει πάλι στη δεύτερη θέση αν και σε απόσταση αναπνοής αφού συγκέντρωσε 20,6%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Grand Hotel με 14,2%, σχεδόν ισοπαλία με τη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» που σημείωσε 14,1%.

Στην πέμπτη θέση - και σε απόσταση - τερμάτισαν τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» του ΑΝΤ1 με 10,3%.