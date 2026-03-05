Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο κατέλαβε την κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας πως η σάτιρα έχει τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι στο MEGA.
Οι τηλεθεατές συντονίστηκαν μαζικά στο MEGA, με το «Τσαντίρι» να κερδίζει την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του, με 17,4% στο σύνολο του κοινού.
Διαβάστε επίσης - Ντόναλντ Τραμπ: Όταν τραγουδούσε ντυμένος αγρότης στα Emmy 2005 - Το βίντεο που έγινε πάλι viral
Ο Λάκης Λαζόπουλος απέδειξε για μια ακόμη φορά τη σταθερή και διαχρονική σχέση του με το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο ανέδειξε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ως την κορυφαία επιλογή στην prime time.
Η εκπομπή κυριάρχησε και στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας ποσοστό 15,9%. Η κάλυψη πλησίασε τους 2,5 εκατ. τηλεθεατές.
Η σάτιρα ανανεώνει το τηλεοπτικό της ραντεβού με τους τηλεθεατές, στο MEGA.
Επόμενο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 21:00.
- Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη - Το Ιράν απαντά με πυραύλους - LIVE οι εξελίξεις
- Τζιμ Κάρεϊ: Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για το βραβείο του στο Παρίσι - Ήταν όντως αυτός στη σκηνή;
- Εν μέσω του πολέμου στον Κόλπο, διεξάγονται καλλιστεία για καμήλες με botox και υαλουρονικό
- Πόλεμος στην Ελλάδα το 2026; Τo ChatGPT δίνει ένα αναπάντεχο ποσοστό πιθανότητας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.