Αναμφίβολα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών για ευνόητους λόγους που αν θέλαμε να τους συνοψίσουμε σε τέσσερις λέξεις, αυτές θα ήταν «Πόλεμος στη Μέση Ανατολή» και στα social media θέλησαν να δείξουν μάλλον όμως με σατιρικό τόνο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ήταν πάντα τόσο άκαμπτος όσο είναι σήμερα.

Αλλιώς δεν εξηγείται που από την αρχή της εβδομάδας έχει γίνει viral ένα βιντεάκι από το όχι και τόσο κοντινό 2005 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τραγουδούσε στη σκηνή των βραβείων Emmy, ντυμένος αγρότης με ψάθινο καπέλο και τσουγκράνα στο χέρι, το τραγούδι Green Acres, στο πλευρό της κωμικής ηθοποιού Μέγκαν Μαλάλι (Megan Mullally), η οποία τότε πρωταγωνιστούσε στο sitcom, Will and Grace που ήταν μεν μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ, αλλά δεν «έπιασε» στην Ελλάδα.

Το τραγούδι που είπε ο Τραμπ στη σκηνή δεν ήταν τυχαίο, αφού πρόκειται για το τραγούδι τίτλων της αμερικανικής κωμικής σειράς των '60s, Green Acres, που έδειχνε τη ζωή ενός ζευγαριού που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε μια φάρμα στη επαρχία.

Η σειρά παιζόταν για έξι σεζόν από το 1965-1971 και μάλιστα για τέσσερα χρόνια σημείωνε υψηλή τηλεθέαση, έχοντας σταθερά μια θέση στο Τοπ-20.

Το βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ από τα βραβεία Emmy του 2005, με οικοδέσποινα τότε την Έλεν ΝτεΤζένερις, ανέβηκε εκ νέου στη σελίδα του συγγραφέα R.M.S. Thornton στο Instagram πριν από τρεις ημέρες και ήδη κοντεύει να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια views με την ακόλουθη όλο νόημα λεζάντα:

«Αν βάλουμε την πολιτική στην άκρη, φανταστείτε να πηγαίνατε πίσω στο 2005 και να λέγατε στους ανθρώπους ότι αυτός ο τύπος θα καταλήξει να απαγάγει τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, να βομβαρδίσει το Ιράν και να σκοτώσει τον Αγιατολάχ».

Μάλιστα, άμα ρίξει κανείς μια ματιά στα σχόλια, θα δει ότι και οι χρήστες σχολιάζουν στο ίδιο ύφος με κάποιους να επιστρατεύουν περισσότερο χιούμορ, γράφοντας: «Αν κάποιος τον είχε πάρει σε ένα μιούζικαλ, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί».

Ο αγρότης Ντόναλντ Τραμπ νίκησε σε διαγωνισμό - παρωδία

Το 2005 ο Τραμπ παρουσίαζε το The Apprentice στο NBC και το σκετσάκι με τη Μέγκαν Μαλάλι δεν ήταν τυχαίο, αλλά στο πλαίσιο διαγωνισμού - παρωδία με τίτλο «Emmy Idol» με πολλούς σταρ να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ερμηνεύουν τα τραγούδια τίτλων από «κλασικές» σειρές.

Το κοινό κλήθηκε να ψηφίσει το καλύτερο σκετς και νίκησε ο Τραμπ με τη Μαλάλι, η οποία τραγουδούσε μαζί του σαν Κάρεν Γουόκερ, δηλαδή τον ρόλο της στο Will & Grace, πειράζοντας τους στίχους κάνοντας αναφορές στον 58 ορόφων Πύργο του Τραμπ (Trump Tower).