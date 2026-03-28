Αλέξανδρος Ρήγας: Επιστρέφει στην ΕΡΤ - Ετοιμάζει γυναικεία κωμωδία

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της κωμωδίας «Η Τούρτα της μαμάς», της τελευταίας δουλειάς που συνυπέγραψε με τον Δημήτρη Αποστόλου ο Αλέξανδρος Ρήγας βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για την επιστροφή του με νέα σειρά που προβληθεί την επόμενη σεζόν από το Πρώτο Κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Πρόκειται για μια γυναικεία κωμωδία με τρεις πρωταγωνίστριες. Τα ονόματα έχουν σύμφωνα με πληροφορίες ήδη βρεθεί ωστόσο καθώς δεν έχουν πέσει οι υπογραφές ακόμη δεν ανακοινώνονται. Η σειρά θα ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στη βραδινή ζώνη του σταθμού.

Διαβάστε ακόμη: Αυτοί οι ηθοποιοί συζητούν για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι»

Γιατί δεν πήγε στην πρεμιέρα του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»

Ενδιαμέσως ως γνωστόν ο Αλέξανδρος Ρήγας μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το ριμέϊκ της θρυλικής κωμωδίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» που είχε κοπεί από το Mega στις αρχές της χιλιετίας. Ωστόσο ο δημιουργός δεν έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν επέλθει διαφωνίες με την εταιρία παραγωγής για μια σειρά συγκεκριμένων θεμάτων.