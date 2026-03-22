Αυτοί οι ηθοποιοί συζητούν για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι»

Ξεκίνησε αθόρυβα στο παρασκήνιο η προετοιμασία για το «Ντέρτι» τη νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στη συχνότητα του ΑΝΤ1 το επόμενο φθινόπωρο. Πρόκειται για τη βασική παραγωγή μυθοπλασίας του σταθμού για την τηλεοπτική σεζόν 26’ – 27’ και είχε προαναγγελθεί για πρώτη φορά το 2022.

Τότε όμως το κανάλι, η εταιρία παραγωγής του Γιάννη Καραγιάννη JK Productions αλλά και οι δημιουργοί της, το σεναριακό δίδυμο Πέτρος Καλκόβαλης – Μελίνα Τσαμπάνη («Άγριες Μέλισσες», «Σιωπηλός Δρόμος») αποφάσισαν την επ’ αόριστον αναβολή της καθώς ο Alpha προχώρησε στην παραγωγή μιας αντίστοιχης θεματολογίας σειράς του «Αυτή η νύχτα μένει».

Η πλοκή της σειράς που θα αριθμεί περί τα 150 επεισόδια (πρώτη έγκριση) θα διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90 αρχικά στην Αθήνα και εν συνεχεία στην Πάτρα σε ένα επαρχιακό νυχτερινό κέντρο. Πρόκειται για την περίοδο άνθισης των «μπουζουκιών» αλλά και των «σκυλάδικων» σε Αθήνα και Ύπαιθρο. Κεντρική ηρωίδα θα είναι μια νεαρή τραγουδίστρια.

Ποιοι πέρασαν δοκιμαστικό για το Ντέρτι

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader από δοκιμαστικό για το ρόλο πριν λίγες ημέρες πέρασε η ηθοποιός Ελίζα Σκολίδη (πρωταγωνίστρια του «Hotel Ελβίρα») που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στη δεύτερη μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων του σεναριακού διδύμου στο Mega με τίτλο «Σύγκρουση». Ένα ακόμη όνομα που βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα είναι η Έβελιν Ασουάντ που φέτος υποδύεται τη «Σάσα» στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στον Alpha.

To 2022 για τον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο είχε αποφασιστεί ο Αναστάσης Ροϊλός ωστόσο τώρα δεσμεύεται από τον Alpha καθώς το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» πηγαίνει και για δεύτερο κύκλο. Κρούση έγινε στον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη ο οποίος έχει βέβαια και συζητήσεις με τον Alpha για να υποδυθεί τον «Άγιο Νεκτάριο».

Προσεγγίσεις έχουν γίνει σε τέσσερα ακόμη κορυφαία ονόματα της εγχώριας μυθοπλασίας. Κλέλια Ρένεση, Τάσος Νούσιας, Λεωνίδας Κακούρης και Φάνης Μουρατίδης είναι τέσσερις ηθοποιοί που συγκεντρώνουν μεγάλες πιθανότητες να συμπεριλαμβάνονται στο πρωταγωνιστικό καστ. Αυτό αναμένεται να κλείσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε τα γυρίσματα της σειράς να ξεκινήσουν μετά το Πάσχα.