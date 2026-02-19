Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η άγνωστη συμμετοχή του στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε πως είχε κάνει ένα πέρασμα από τη σειρά οι «Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη» και λίγοι τον θυμούνται.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Alpha ο κωμικός αποκάλυψε ότι είχε παίξει έναν μικρό ρόλο στην παραγωγή, υποδυόμενος τον φρουρό, και δεν είχαν κυλήσει όλα ρόδινα γιατί δεν ήξερε κολύμπι, ενώ το απαιτούσε το σενάριο.

«Ήμουν στους Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη, βοηθητικός, φρουρός, έκανα πολύ μικρό πέρασμα. Έπρεπε να μπούμε σε μία πισίνα στο τελευταίο επεισόδιο» θυμήθηκε και περιέγραψε:

«Εγώ δεν ξέρω μπάνιο και έλεγα στον Ρήγα: "Δεν ξέρω, δεν μπαίνω". "Ποιος σου είπε να έρθεις;" (σ.σ. τον ρωτούσε εκείνος). Και μου έλεγε ο Μποσταντζόγλου: "Μην ανησυχείς, θα βρουν τρόπο να το γυρίσουν"».

Ο κωμικός μίλησε και για τη ραδιοφωνική του εκπομπή, λέγοντας πως «έχουμε φτιάξει κάτι πολύ σημαντικό. Βήμα - βήμα και είμαι ευτυχισμένος γιατί αρέσει και στον κόσμο».

Στο ίδιο πλαίσιο παραδέχθηκε πως όταν κάποιο επαγγελματικό του βήμα δεν έχει επιτυχία, ο πρώτος που κατηγορεί είναι ο εαυτός του. «Δεν τα στρογγυλεύω, όταν κάτι δεν πάει όπως θέλω, λέω δεν πήγε. Ξεκινάω πάντα με το ότι φταίω εγώ».

Σχετικά με τη σχέση του με την τηλεόραση και εάν έχει δεχθεί προτάσεις για να παρουσιάσει κάποιο τηλεπαιχνίδι παραδέχθηκε πως τον έχουν προσεγγίσει για παραγωγές. «Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι που θα ταιριάζω εγώ στην παρουσίαση. Έχω πει ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι παρουσιαστές από μένα».

Συνεχίζοντας για το ίδιο θέμα, συμπλήρωσε: «Δεν φοβάμαι την τηλεόραση, αλλά θέλει προσοχή να μην σου κάψει ό,τι έχεις δημιουργήσει βήμα-βήμα».