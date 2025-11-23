Αλλαγές στον ΣΚΑΪ: Η νέα θέση του Γιάννη Αλαφούζου και οι αρμοδιότητες Ζούλα

Νέες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό του ομίλου ΣΚΑΪ. Πλέον στη θέση του CEO διαδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζούλα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ομίλου Γιάννης Αλαφούζος.

Ο κ. Ζούλας παραμένει Πρόεδρος και Εντεταλμένος σύμβουλος ενώ στη Γενική Διεύθυνση του ομίλου είναι ο κ. Βασίλης Κρητικός. Η σχετική απόφαση είναι αναρτημένη στο ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ: «To Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα του Σταμούλη, Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο, τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας ενόψει της ψηφιακής της μετάβασης, αλλά και την ειδική διαχειριστική εξουσία να διευθύνει, διαχειρίζεται και ελέγχει όλες τις καθημερινές υποθέσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας στις Ενημερωτικές Διευθύνσεις του Ομίλου και συγκεκριμένα στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα ψηφιακά μέσα καθώς επίσης και την εκπροσώπηση του Ομίλου στα θεσμικά όργανα του κλάδου.

To Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον κ. Βασίλειο Κρητικό του Αριστείδη, Εντεταλμένο Σύμβουλο, τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και την ειδική διαχειριστική εξουσία να διευθύνει, διαχειρίζεται και ελέγχει όλες τις καθημερινές υποθέσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας.»