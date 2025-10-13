Αλλάζει η prime time του ΣΚΑΪ για λόγους τηλεθέασης: Οι 4 προσθήκες που έρχονται

Αναπροσαρμόζει το βραδινό ψυχαγωγικό του πρόγραμμα ο ΣΚΑΪ μετά την ολοκλήρωση του «Exathlon». Στο κανάλι επιχειρείται μια αλλαγή στρατηγικής με την προβολή γνωστών τηλεπαιχνιδιών στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Το «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

Ο παρουσιαστής στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων! Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ! Στο βραδινό πρόγραμμα της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου στις 21.00 επιστρέφει το «Η Ελλάδα» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Διαβάστε ακόμα: Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Καλύβα και Μπαλάσκα: Η διάψευση της δημοσιογράφου

Το έπαθλο μεγαλώνει και οι δύο ομάδες θα διεκδικούν έως και 40.000 ευρώ! Οι παίκτες καλούνται να προβλέψουν σωστά την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού στις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα το «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες – ηλικίας 19-69 χρονών και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Το «The Floor» ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Στην «Αγκαλιά του Φάνη» τιτλοφορείται η νέα Late Night εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου πουκάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23.00 και θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό συμπληρώνουν τη σκαλέτα της εκπομπής.