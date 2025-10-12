Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Καλύβα και Μπαλάσκα: Η διάψευση της δημοσιογράφου

Μια ερώτηση που διατυπώθηκε προς τον Σταύρο Μπαλάσκα από δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αναφορικά με ενδεχόμενη συνεργασία με την Άρια Καλύβα προκάλεσε πανδαιμόνιο στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Κατά τη διάρκεια μίνι συνέντευξης στον ειδικό αστυνομικό αναλυτή η δημοσιογράφος της εκπομπής ανέφερε: «Ακούσαμε ότι θα είναι η κυρία Άρια Καλύβα στην εκπομπή και μάλιστα έθεσε κι έναν όρο, ότι ή ο Μπαλάσκας ή εγώ». Ο Σταύρος Μπαλάσκας απάντησε: «Η Άρια τα είπε αυτά; Το ποιοι θα συμμετέχουν στις εκπομπές, είναι θέμα των καναλιών. Τώρα, μου την μπαίνει πάλι η Άρια, να είναι καλά. Αν έχει αυτή κάτι, δεν πάτε να τη ρωτήσετε; Τραβάτε και ρωτήστε την “έχεις κάτι με τον Μπαλάσκα;”».

Στη συνέχεια η Αφροδίτη Γραμέλη δήλωσε εξαρχής «δεν γνωρίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο». ενώ ο Νίκος Μισίρης υιοθέτησε την υποτιθέμενη πληροφορία αναφέροντας: «Όταν θέτει το δίλημμα «ή ο Μπαλάσκας ή εγώ, δεν μπορεί να την απαξιώσει ο Μπαλάσκας;».

Εν συνεχεία η Άρια Καλύβα έστειλε γραπτό μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί βέτο. Ενδεικτικό της αναστάτωσης που προκλήθηκε είναι πως στη συνέχεια η Ελένη Τσολάκη επανήλθε στο θέμα αναφέροντας: «Να διευκρινίσουμε για μία ακόμα φορά ότι η Άρια Καλύβα δεν έχει θέσει ποτέ βέτο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ”, να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι».

Το κλίμα πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του Reader είναι τεταμένο στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και επίκεινται αλλαγές αλλά και αναπροσαρμογή καθηκόντων συντελεστών μπροστά και πίσω από τις κάμερες.