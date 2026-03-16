Αλλάζει ώρα έναρξης το «J2US» λόγω «Αδύναμου Κρίκου»: Πότε θα γράφει την εκπομπή του ο Θανάσης Πάτρας

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του Open θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου «Ο πιο αδύναμος κρίκος» αποκτά και έκτο επεισόδιο προβολής την εβδομάδα.

Θα είναι celebrity εκδοχή στην οποία οι διαγωνιζόμενοι θα παίρνουν μέρος για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα προβάλλεται τα βράδια του Σαββάτου και αυτός είναι ο λόγος που σύντομα το «Just the two of us» θα έχει ώρα έναρξης στις 21.00 και όχι στις 20.00.

Το πρώτο επεισόδιο του Celebrity «Αδύναμου Κρίκου» θα μαγνητοσκοπηθεί την προσεχή Πέμπτη 19 Μαρτίου με καλεσμένους την ομάδα του «Ραντεβού το ΣΚ» δηλαδή τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ιωάννα Μαλέσκου, Κωνσταντίνο Αρτσίτα, Άρια Καλύβα και Αλεξάνδρα Τσόλκα καθώς και την «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» δηλαδή τους Θανάση Πάτρα, Άννα Ζηρδέλη και Γιώργο Κρικοριάν.

Όσον αφορά στους τελευταίους η εκπομπή τους πλέον θα μαγνητοσκοπείται κάθε Παρασκευή βράδυ και θα προβάλλεται με τρίωρη διάρκεια βράδυ Κυριακής στις 19.50.