Aλλάζει πάλι ώρα το Ρουκ Ζουκ στον ΑΝΤ1 - Τι σημαίνει η απόφαση για την Μακρυπούλια

Στις 16.00 το μεσημέρι θα προβάλλεται πλέον το Ρουκ Ζουκ από τις 16.15 που ξεκίνησε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ο λόγος της νέας αλλαγής ώρας του τηλεπαιχνιδιού έχει να κάνει με την αναδιαμόρφωση της μεσημεριανής – απογευματινής ζώνης του ΑΝΤ1. Αμέσως μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων θα ξεκινά στις 13.30 η εκπομπή «Αποκαλύψεις» η οποία πλέον θα είναι μειωμένη κατά ένα τέταρτο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Η σκυτάλη θα περνά στη συνέχεια στο Ρουκ Ζουκ και στις 17.15 θα προβάλλεται το νέο ριάλιτι με τους μεσίτες «Flat Hunters» το οποίο θα δίνει και τη σκυτάλη στις 18.45 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ήδη αποσύρθηκε από το καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 το τηλεπαιχνίδι «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση ενώ και το νέο ριάλιτι έχει διάρκεια μόλις 20 επεισόδια.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η προβολή του «Κάτι Ψήνεται». Παρά τα όσα γράφονται και λέγονται ακόμη δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το μέλλον του Ρουκ Ζουκ που αισίως διανύει την 9 η του τηλεοπτική σεζόν στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα τόσο για τον ΑΝΤ1 όσο και τη Ζέτα Μακρυπούλια έχει το «Moments». Το event show με τις αφιερωματικές συνεντεύξεις θα ξεκινήσει θα προβάλλεται κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Μάρτιο σε prime time ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η πρεμιέρα θα γίνει με τον Γιώργο Καπουτζίδη και θα ακολουθήσουν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατώρου. Μέσα στο Μάρτιο η Ζέτα Μακρυπούλια θα επιστρέψει στο στούντιο για νέα γυρίσματα.