Τι περιλαμβάνει το συμβόλαιο Μουτσινά με STAR - H βελτιωμένη οικονομική πρόταση που δέχτηκε

Στην υπογραφή συμβολαίου με το STAR προχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς για την παρουσίαση του «Lingo» όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την πρωινή εκπομπή του καναλιού «Breakfast».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader υπήρξε ελαφρώς βελτιωμένη οικονομική πρόταση προς τον παρουσιαστή και ηθοποιό την οποία και αποδέχθηκε. Η συμφωνία αφορά καθαρά και μόνο την παρουσίαση του «Lingo» το οποίο θα μεταδίδεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει και μια μελλοντική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών και σε άλλα τηλεοπτικά πρότζεκτ. Σίγουρα όχι στην παρούσα φάση σε ζωντανή σχολιαστική εκπομπή καθώς είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμεί ο Νίκος Μουτσινάς.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε προσέγγιση προς τον παρουσιαστή και από τον ΑΝΤ1 για μια θέση στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar». Ωστόσο οι συζητήσεις δεν προχώρησαν σε βάθος καθώς ο «Μούτσι» είχε ήδη προχωρήσει αρκετά στις επαφές που είχε με τα στελέχη του STAR μετά άλλωστε και το επιτυχημένο δοκιμαστικό που έκανε για το παιχνίδι. Τα γυρίσματα της εγχώριας εκδοχής του «Lingo» θα ξεκινήσουν σύντομα καθώς στόχος είναι να ξεκινήσει να προβάλλεται αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Με τη μετακίνησή του στο STAR ο Νίκος Μουτσινάς συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων παρουσιαστών που πλέον θα έχουν συνεργαστεί με όλα τα ιδιωτικά κανάλια δηλαδή Mega, ANT1, Alpha, ΣΚΑΪ, Open και τώρα STAR.