Άμα σε θέλει η τύχη: Παίκτης στο Deal κέρδισε 5.000 μετά από θρίλερ

Στην εκπομπή «Deal» με παρουσιαστή τον Γιώργο Θαναηλάκη, ο Στράτος έζησε μια από τις πιο έντονες στιγμές του παιχνιδιού. Είχε στο κουτί του μόλις 1.000 ευρώ, όμως η διαπραγμάτευση με τον τραπεζίτη εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.
Η αρχική προσφορά ήταν 4.500 ευρώ, αλλά ο Στράτος, δείχνοντας αποφασιστικότητα, προχώρησε σε αντιπροσφορά 5.000 ευρώ. Ο τραπεζίτης δέχτηκε την πρόταση και έτσι ο παίκτης εξασφάλισε ένα σημαντικό ποσό, πολύ μεγαλύτερο από το περιεχόμενο του κουτιού του.
Η αποκάλυψη ότι τα 40.000 ευρώ βρίσκονταν στο κουτί με αριθμό 9 έφερε ανακούφιση.
Αν είχε συνεχίσει, το ρίσκο θα ήταν τεράστιο, αλλά η στρατηγική του να σταματήσει στο σωστό σημείο αποδείχθηκε κερδοφόρα. Τα χτυποκάρδια σταμάτησαν και ο Στράτος αποχώρησε με χαμόγελο, έχοντας πετύχει ένα deal που θα θυμάται για καιρό.
