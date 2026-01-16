Ανακοίνωση «βόμβα» από Γιώργο Λιάγκα: «Από Δευτέρα θα προστεθεί νέο άτομο στην εκπομπή»

Σε μια ανακοίνωση «βόμβα» προχώρησε σήμερα (16/1) ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής του είπε on air ότι θα προστεθεί νέο άτομο στην ομάδα του «Πρωινού».

Μάλιστα, οι συνάδελφοι του φέρεται να μην γνώριζαν ότι πρόκειται να μεγαλώσει η ομάδα σε μόλις τρεις μέρες από σήμερα.

«Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος -δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα- ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά.

Από Δευτέρα, όχι Παρασκευή, Παρασκευή είναι σήμερα. Από Δευτέρα λοιπόν θα προστεθεί… Κοιτάζεστε με τον Τάσο; Παίξτε την κολοκυθιά; Λοιπόν από τη Δευτέρα θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα της εκπομπής που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και ήταν μια πολύ ωραία σκέψη που θα υλοποιηθεί από Δευτέρα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε τέλεια».

Σύμφωνα με το zappit.gr , το σενάριο για τον Τέρενς Κουίκ είναι το επικρατέστερο. Μάλιστα, φέρεται η θέση του να αφορά το πρώο σκέλος της εκπομπής που είναι ενημερωτικό/πολιτικό.

Η χημεία του Τέρενς Κουίκ με τον Γιώργο Λιάγκα μάλιστα είναι «δοκιμασμένη». Οι δυο τους έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και μάλιστα αυτό αποτυπώθηκε και στις μετρήσεις τηλεθέασης.