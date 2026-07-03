Ανανέωσε το ραντεβού για του χρόνου η Καινούργιου: «Μην εικάζετε πράγματα, οι ίδιοι θα είμαστε»

Φινάλε σεζόν για τη «Super Κατερίνα» με χαμόγελο, αφού σύμφωνα με όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου η ομάδα συνεχίζει ως έχει την επόμενη σεζόν.

Η Κατερίνα Καινούργιου στην αποφώνησή της ευχαρίστησε το κανάλι και τους συνεργάτες της για τη στήριξη που είχε τη φετινή ιδιαίτερη σεζόν κατά την οποία απέκτησε την κόρη της, Ξένια.

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«Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για μένα. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και 0 να κάναμε, οι άνθρωποι εδώ και της διοίκησης του σταθμού, μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια χρονιά που δε θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ τον Σεπτέμβριο ούσα έγκυος στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο.

Όλους αυτούς τους μήνες, όλοι οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ, με απίστευτη κατανόηση, φροντίδα. Είχα μια πολύ ωραία εγκυμοσύνη και μια πολύ ωραία μετά γέννα και τώρα είμαι εδώ, μανούλα, πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ. Όσα πράγμα κι αν κάνω τηλεοπτικά, είτε επιτυχίες, είτε αποτυχίες αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι εκπομπή θα συνεχίσει με την ίδια ακριβώς σύνθεση δίνοντας τέλος στα σενάρια που έκαναν λόγο για αλλαγή μελών στο πάνελ και αποχωρήσεις.

«Επειδή κατά καιρούς γράφονται και λέγονται διάφορες ανακρίβειες, η ομάδα που είδατε φέτος, αυτή θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λένε, “ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει” και ο Alpha το έχει αποδείξει αυτό, ότι του αρέσει να χτίζει αγαπημένες και όμορφες παρέες. Να μην έχετε απορίες, να μην εικάζεται πράγματα. Εμείς που βλέπετε εδώ, οι ίδιοι θα είμαστε και του χρόνου» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.