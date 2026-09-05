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Αναστασία Γιάμαλη: «Έχουμε πολλά να πούμε» - Η ατάκα όλο νόημα στην πρεμιέρα των «Εξελίξεων Τώρα»

Η Αναστασία Γιάμαλη υποδέχθηκε τους τηλεθεατές στη νέα σεζόν της εκπομπής της «Εξελίξεις Τώρα», με μια ατάκα όλο νόημα.

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Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη | GLOMEX / MEGA
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Επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα η Αναστασία Γιάμαλη, μετά την ανάσα των διακοπών, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της νέας σεζόν της εκπομπής της «Εξελίξεις Τώρα».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA υποδέχθηκε τους τηλεθεατές στη νέα τηλεοπτική σεζόν, την τρίτη για το ενημερωτικό της μαγκαζίνο, ξεκινώντας με το φλέγον ζήτημα της πολιτικής επικαιρότητας, την 90η ΔΕΘ που άνοιξε νωρίτερα σήμερα (5/9).

Η Αναστασία Γιάμαλη είπε με νόημα στους τηλεθεατές: «Οι Εξελίξεις Τώρα επέτρεψαν και δεσμευόμαστε να σας κρατάμε ενήμερους και ενήμερες για όσα χρειάζεται να γνωρίζετε. Καλό αποκαλόκαιρο θα ευχηθώ και έχουμε να πούμε πολλά».

Ενημερώνοντας για τα θέματα που θα απασχολήσουν την πρεμιέρα της εκπομπής, η δημοσιογράφος επικεντρώθηκε στην πτώση του μαχητικού Phantom στην Athens Flying Week στην Τανάγρα.

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