Αναστασοπούλου: «Είμαστε στην καλύτερη φάση με τον Άρη Πορτοσάλτε, σε επίπεδο αποτελέσματος»

Για την συνεργασία της με τον συμπαρουσιαστή της, Άρη Πορτοσάλτε, μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου, σε νέα συνέντευξή στην κάμερα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και στη συνεργασία με τον Άρη Πορτοσάλτε στην πρωινή ζώνη.

«Συνεχίζουμε κανονικά, έχουμε ακόμα τρεις μήνες. Ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αν πει κάποιος, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, ότι έχει φτάσει στο καλύτερο του, νομίζω ότι δεν βλέπει πολύ καθαρά», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Είμαστε στην καλύτερη φάση με τον Άρη, σε επίπεδο αποτελέσματος. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαλαροί πια. Δεν μπορώ να πω ότι κάνουμε παρέα σε καθημερινή βάση, όμως βρισκόμαστε αρκετά τακτικά γιατί και ως εκπομπή το ‘χουμε να βγαίνουμε».

Για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν η ίδια είπε:

«Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για του χρόνου. Κάθε χρόνο οι συζητήσεις ξεκινούν από δω και πέρα. Αισθάνομαι, όμως, ότι φέτος ξεκίνησαν τα σενάρια πολύ νωρίτερα, γι’ αυτό μας φαίνεται ότι τώρα είναι σαν να είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Αλλά δεν είμαστε».