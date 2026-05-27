Ανατροπή στην πρωινή ζώνη του STAR: Χατζίδου – Παύλου φεύγουν και η Κουτσελίνη έρχεται

Σε ολικό ρετούς της πρωινής του ζώνης προχωρά από τη νέα τηλεοπτική σεζόν το STAR καθώς το «Breakfast» ρίχνει οριστικά τίτλους τέλους στο φινάλε της περιόδου ενώ τη ζώνη αναλαμβάνει η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η τελική απόφαση πάρθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το βράδυ της Τρίτης 26 Μαϊου και ενώ είχαν προηγηθεί διαδοχικά ραντεβού τόσο με τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου όσο και με την Ζήνα Κουτσελίνη.

Διαβάστε ακόμα: Ξέσπασε σε δάκρυα η Κουτσελίνη: «Με αδικήσατε! Ψάχνατε να φάτε έναν άνθρωπο και διαλέξατε εμένα!»

Στην πρώτη περίπτωση από τη Δευτέρα το ζευγάρι γνώριζε πως πρόθεση του σταθμού είναι η ολοκλήρωση της εκπομπής. Ωστόσο τους ζητήθηκε λίγα 24ωρα υπομονή για να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Την Τρίτη έγινε ραντεβού με την Ζήνα Κουτσελίνη όπου έκλεισε και η βασική συμφωνία. Η εκπομπή της παρουσιάστριας θα μεταφερθεί στην πρωινή ζώνη με το βασικό περιεχόμενο, δηλαδή το κοινωνικό ρεπορτάζ να παραμείνει, ωστόσο εμπλουτίζεται και με lifestyle ενότητες εντασσόμενη και αυτή πλέον στο μοντέλο του Infotainment.

Σήμερα Τετάρτη 27 Μαϊου στέλεχος του προγράμματος μετέβη στις εγκαταστάσεις του STAR όπου πλέον ενημερώθηκαν επίσημα οι παρουσιαστές αλλά και οι βασικοί συνεργάτες τους μπροστά από τις κάμερες πως το «Breakfast» ρίχνει οριστικούς τίτλους τέλους στις 3 Ιουλίου και η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί.

Πλέον σε νέο ραντεβού της Ζήνας Κουτσελίνη με το STAR την προσεχή Παρασκευή 29 Μαϊου θα αποφασιστεί η ακριβής ώρα έναρξης (10.00 ή 11.00) της εκπομπής, θα προσδιοριστεί το περιεχόμενο και θα γίνουν και οι πρώτες συζητήσεις για τους συνεργάτες της εκπομπής.