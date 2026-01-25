Ανδρέας Γεωργίου: Το on air «καρφί» στον Κωνσταντίνο Βασάλο - «Γιατί με έκανες unfollow;»

Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν καλεσμένος σήμερα Κυριακή (25/1) στο «Χαμογέλα και Πάλι» και ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς του Mega, «Η Γη της Ελιάς» έκανε δυναμική είσοδο στο πλατό ρωτώντας τον Κωνσταντίνο Βασάλο για ποιον λόγο τον έχει κάνει unfollow με τον δεύτερο να του λέει πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Βέβαια, πριν φτάσουμε εκεί η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έκρυψε πως τον ζητούσε για καλεσμένο τρία χρόνια από τον σταθμό. «Καλώς τον, επιτέλους σε βλέπω», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στον Ανδρέα Γεωργίου με εκείνον να ρωτάει: «Να λύσουμε ένα μπιφ που είχαμε στα γρήγορα;».

«Δεν είχαμε μπιφ, αλλά εγώ γκρίνιαζα, ήμουν πολύ γκρινιάρα στο κανάλι και έλεγα "γιατί δεν έρχεται ο Ανδρέας;"», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου, θεωρώντας ότι αναφέρεται σε εκείνη, αλλά έπεσε έξω.

Και αυτό γιατί ναι μεν ο Ανδρέας Γεωργίου της απάντησε ότι «δεν με κάλεσες τρία χρόνια», αλλά στη συνέχεια έδειξε ότι αναφερόταν στον Βασάλο που ήταν εκτός πλατό εκείνη τη στιγμή.

«Εγώ νόμιζα ότι κάτι έπαιζε με τον Βασάλο, γιατί με έκανε unfollow στο Instagram», είπε χαρακτηριστικά με τη Σίσσυ Χρηστίδου να φωνάζει: «Κωνσταντίνε, έλα μέσα. Έχουμε πολλά beef να λύσουμε τελικά».

Ακολούθησε ο παρακάτω απολαυστικός διάλογος:

Α. Γ.: Γιατί με έχεις κάνει unfollow στο Instagram;

Κ. Β.: Δεν σε έχω κάνει.

Α. Γ.: Με έχεις κάνει unfollow.

Κ. Β.: Ψέματα λες τώρα! Ανδρέα, κάτι άλλο πρέπει να μας πεις τώρα.

Α. Γ.: Θα σου πω, ήθελα να έρθεις στην παρέα μας.

Κ. Β.: Έκανες καλή κωλοτούμπα, ήθελες να με εκθέσεις, αλλά δεν σου βγήκε, αλλά επειδή είσαι καλεσμένος, το σέβομαι και θα το διαχειριστώ σωστά.