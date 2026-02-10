Μενού

Ανδρέας Μικρούτσικος: Εκτός «Buongiorno» για δεύτερη μέρα – Το μήνυμα της Φαίης Σκορδά

Η απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου για δεύτερη μέρα ανησυχεί το «Buongiorno» – Το μήνυμα στήριξης της Φαίης Σκορδά.

Φαίη Σκορδά: «Κάποια πράγματα που ακούω από τη Λατινοπούλου με βρίσκουν σύμφωνη»
Φαίη Σκορδά | (Glomex / Mega TV)
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απουσιάζει από το «Buongiorno» ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που τον κρατά εκτός πλατό. Η εκπομπή της 10ης Φεβρουαρίου ξεκίνησε με εμφανή την απουσία του, αλλά και με το κλίμα στήριξης από την ομάδα.

 

Στην έναρξη, η Φαίη Σκορδά έστειλε δημόσια τις ευχές της στον συνεργάτη της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της:

«Ο Ανδρέας δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα μου, περαστικά! Πολλά φιλιά να του στείλουμε», είπε η παρουσιάστρια, με τους συνεργάτες της να ακολουθούν στέλνοντας ο καθένας τις δικές του ευχές.

Η ομάδα του «Buongiorno» ευχήθηκε να επιστρέψει σύντομα.

