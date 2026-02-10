Ανδρέας Μικρούτσικος: Εκτός «Buongiorno» για δεύτερη μέρα – Το μήνυμα της Φαίης Σκορδά

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απουσιάζει από το «Buongiorno» ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που τον κρατά εκτός πλατό. Η εκπομπή της 10ης Φεβρουαρίου ξεκίνησε με εμφανή την απουσία του, αλλά και με το κλίμα στήριξης από την ομάδα.
Στην έναρξη, η Φαίη Σκορδά έστειλε δημόσια τις ευχές της στον συνεργάτη της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της:
«Ο Ανδρέας δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα μου, περαστικά! Πολλά φιλιά να του στείλουμε», είπε η παρουσιάστρια, με τους συνεργάτες της να ακολουθούν στέλνοντας ο καθένας τις δικές του ευχές.
Η ομάδα του «Buongiorno» ευχήθηκε να επιστρέψει σύντομα.
- Αλέξανδρος Κουκιάς: «Πολλοί μού γύρισαν την πλάτη όταν έκλεισα το μαγαζί για να γίνω ηθοποιός»
- Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
- Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Βενιζέλο, οι υπουργοί που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία και οι ψήφοι του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.