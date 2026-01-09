Ανδρέας Μικρούτσικος: «Παίρνω 450€ σύνταξη και είμαι στο ενοίκιο... έχω χάσει το σπίτι μου»

Με αφορμή τον Δήμο Βερύκιο που βγαίνει στη σύνταξη ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ανέφερε ότι ελπίζει να έχει συγκεντρώσει όλα τα ένσημα και να έχει λύσει ό,τι αφορά στη συνταξιοδότησή του.
Τόνισε ότι και ο ίδιος έχει βγει στη σύνταξη και ενώ δούλευε πολλά χρόνια και πλήρωνε πάρα πολλούς φόρους παίρνει χαμηλή σύνταξη. «Τα μισά μου τα παίρνανε γιατί βαριόμουνα και δεν δικαιολογούσα τίποτα. Να σας πω την σύνταξη που παίρνω.
Το κράτος έτσι που φέρεται στους αγρότες και τους συνταξιούχους, είναι σαν να λέει ότι θα ζήσουμε με τέτοια ενοίκια. Εγώ είμαι στο ενοίκιο γιατί έχασα το σπίτι μου. Με αυτά τα ενοίκια και με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει παίρνω 450 ευρώ από το κράτος» ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.
