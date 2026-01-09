Μενού

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Παίρνω 450€ σύνταξη και είμαι στο ενοίκιο... έχω χάσει το σπίτι μου»

Για το ποσό που παίρνει ως σύνταξη μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Όπως τόνισε τα μισά χρήματα που έπαιρνε τα έδινε γιατί δεν δικαιολογούσε τίποτα.

Reader symbol
Newsroom
Ανδρέας-Μικρούτσικος
Ανδρέας Μικρούτσικος | glomex
  • Α-
  • Α+

Με αφορμή τον Δήμο Βερύκιο που βγαίνει στη σύνταξη ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ανέφερε ότι ελπίζει να έχει συγκεντρώσει όλα τα ένσημα και να έχει λύσει ό,τι αφορά στη συνταξιοδότησή του.

 

Τόνισε ότι και ο ίδιος έχει βγει στη σύνταξη και ενώ δούλευε πολλά χρόνια και πλήρωνε πάρα πολλούς φόρους παίρνει χαμηλή σύνταξη. «Τα μισά μου τα παίρνανε γιατί βαριόμουνα και δεν δικαιολογούσα τίποτα. Να σας πω την σύνταξη που παίρνω.

Το κράτος έτσι που φέρεται στους αγρότες και τους συνταξιούχους, είναι σαν να λέει ότι θα ζήσουμε με τέτοια ενοίκια. Εγώ είμαι στο ενοίκιο γιατί έχασα το σπίτι μου. Με αυτά τα ενοίκια και με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει παίρνω 450 ευρώ από το κράτος» ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA