Άννα Βίσση: Πόσο θα κοστίσει η συναυλία της στο ΟΑΚΑ - Μπάτζετ που αγγίζει 9ψηφιο

Λίγο πριν να ζήσουμε την μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα της Άννας Βίσση, αποκαλύφθηκε το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα της, με τον αριθμό να «ζαλίζει».

Η Ελληνίδα σταρ ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, σε ένα live που αναμένεται να μείνει στην ιστορία.

Μετά τις δύο μεγάλες εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση ετοιμάζει μια ακόμη μεγαλύτερη συναυλία, παραγωγής D&A Productions.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Θάνου Βάγιου στο Πρωινό, το κόστος της συναυλίας ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό μπάτζετ πρόκειται να φτάσει τα 6 με 6.5 εκατομμύρια.

Πληροφορίες λένε πως τα έσοδα μέχρι στιγμής, μόνο από τα πιο ακριβά εισιτήρια της κατηγορίας diamond, έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.