Άννα Πρέλεβιτς: Έγκυος στο πρώτο της παιδί - Η τρυφερή ανάρτηση της με τον Νικήτα Νομικό

Η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

Άννα Πρέλεβιτς
Άννα Πρέλεβιτς | Instagram / @annaprelevic
Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο έκανε γνωστό η Άννα Πρέλεβιτς μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί με τον Νικήτα Νομικό.

Συγκεκριμένα, η  η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με την ίδια να απαθανατίζεται στην παραλία, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. «Εγώ, εσύ, εμείς», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

