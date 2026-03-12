Άννα Πρέλεβιτς: Έγκυος στο πρώτο της παιδί - Η τρυφερή ανάρτηση της με τον Νικήτα Νομικό

Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο έκανε γνωστό η Άννα Πρέλεβιτς μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί με τον Νικήτα Νομικό.

Συγκεκριμένα, η η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με την ίδια να απαθανατίζεται στην παραλία, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. «Εγώ, εσύ, εμείς», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.