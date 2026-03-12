Άννα Πρέλεβιτς: Έγκυος στο πρώτο της παιδί - Η τρυφερή ανάρτηση της με τον Νικήτα Νομικό

Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο έκανε γνωστό η Άννα Πρέλεβιτς μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί με τον Νικήτα Νομικό.
Συγκεκριμένα, η η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με την ίδια να απαθανατίζεται στην παραλία, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. «Εγώ, εσύ, εμείς», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Το Ιράν ορίζει πρώτη φορά τις προϋποθέσεις για λήξη του πολέμου - Οι τρεις όροι
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.