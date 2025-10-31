Άννα Θεοδωρίδη: «Ο Light είναι φανταστικός μπαμπάς και εκπληκτικός σύντροφος»

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά την γέννηση του γιου της προχώρησε η σύζυγος του Light, Άννα Θεοδωρίδη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «φανταστικό μπαμπά» και «εκπληκτικό σύντροφο», μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Άννα Θεοδωρίδη αποκάλυψε πως πλέει σε πελάγη ευτυχίας μαζί με τον τράπερ αφού υποδέχτηκαν το παιδί τους, τονίζοντας μάλιστα ότι βρίσκονται σε μια πολύ καλή φάση της σχέσης τους:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι εκπληκτικός σύντροφος πρώτα απ’ όλα και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή. Το θέλαμε και οι δυο πάρα πολύ. Οπότε τώρα, που έχουμε κάνει το μωράκι μας και είναι υγιέστατο, είμαστε τέλεια και στη σχέση μας και με το μωρό είναι τέλεια. Είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος», είπε χαρακτηριστικά.

Η σύντροφος του Light παραδέχτηκε πως παρά τη χαρά της παράλληλα αισθάνεται αγχωμένη για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της:

«Δεν λέω σε ποιον μοιάζει, δε θέλω. Εννοείται ότι έχω άγχος. Πρώτη φορά έγινα μαμά. Έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του. Έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο, νόμιζα ότι θα φοβάμαι μην πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό και κοιμάται. Το μωρό είναι ενός μήνα, δεν του έχουμε βάλει να ακούσει Light», συμπλήρωσε.