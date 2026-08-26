Αν και μέχρι τα τέλη της προηγούμενης σεζόν όλα τα ενδεχόμενα έδειχναν να είναι ανοιχτά για τον Γιώργο Λιάγκα και το «Πρωινό», τελικά ο παρουσιαστής συνεχίζει κανονικά και φέτος στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 και πλέον έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο τρέιλερ με μεγάλες δόσεις χιούμορ και εμπνευσμένο από ατάκα που έχει πει ο ίδιος ο παρουσιαστής.

Δεν ήταν λίγες οι φορές πέρσι που είχε πει πως δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από το Πρωινό και να πάει στο αγαπημένο του νησί, την Τήνο και να το ρίξει στο ψάρεμα.

Αυτό, λίγο πολύ είναι και το σενάριο του τρέιλερ του «Πρωινού» όπου βλέπουμε τον Γιώργο Λιάγκα να ψαρεύει με το καλάμι αν και χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και δύο γυναίκες να... την πατάνε θεωρώντας πως το'πε και το'κανε και παράτησε την τηλεόραση.

«Μην ψαρώνετε» τους απαντάει εκείνος πετώντας το καπέλο και τα γένια που παραπέμπουν και λίγο σε Τομ Χανκς από τον «Ναυαγό», λέγοντας στην κάμερα πως «επιστρέφουμε, πιο δυνατοί από ποτέ».

Το τρέιλερ ανέβηκε στις σελίδες του Πρωινού, του ΑΝΤ1 και του Γιώργου Λιάγκα στο Instagram και αν κρίνουμε από τα σχόλια, άρεσε πολύ, ενώ μεταξύ όσων σχολίασαν ήταν και η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα, Μαρία Αντωνά, η οποία έγραψε: «Πιο ανανεωμένος από ποτέ».