Ανθή Βούλγαρη: Εκτός Κοινωνίας Ώρα Mega σήμερα - «Μη μας κολλήσει» είπε ο Χασαπόπουλος

Η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε σήμερα Πέμπτη (13/11) από το «Κοινωνία Ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εξηγεί από την έναρξη της εκπομπής στους τηλεθεατές ότι η δημοσιογράφος ένιωθε μια αδιαθεσία.

«Όπως βλέπετε, μοναξιές έχω σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της και το λέω με την έννοια ότι είχε μία μικρή αδιαθεσία και καλύτερα να μείνει στο σπίτι, μη μας κολλήσει, σε αυτά μακριά και αγαπημένοι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.

Λίγο αργότερα, ο παρουσιαστής του Κοινωνία Ώρα Mega έστειλε τα «περαστικά» του στην Ανθή Βούλγαρη και πρόσθεσε: «Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 4 η ώρα, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι».