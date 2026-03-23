Ανθή Βούλγαρη για Χασαπόπουλο: «Πρέπει να μπει χειρουργείο και το πάει αργά-αργά»

Με ανεβασμένη διάθεση και με πειράγματα καλημέρισαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τους τηλεθεατές σήμερα Δευτέρα (23/3) και αυτή τη φορά οι παρουσιαστές του Κοινωνία, Ώρα Mega αλληλοπειράζονταν για ενοχλήσεις που νιώθουν με αφορμή τις αλλαγές του καιρού.

Διαβάστε επίσης - Χασαπόπουλος - Βούλγαρη σε μεγάλα κέφια: «Από βραδινή έξοδο έρχεσαι; - Εσύ είσαι καλύτερος;»

«Κάτσε να σταθώ λίγο όρθια… Παιδιά, όσοι πονάνε τα ισχία σας, η μέση σας, οι αυχένες σας, ο μηνίσκος σας… ό,τι έχει τέλος πάντων ο καθένας, σας καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Είναι θέμα τώρα με τον καιρό», είπε αρχικά αυτοσαρκαζόμενη η Ανθή Βούλγαρη.

«Ξαφνικά καμιά Δευτέρα μπορεί να λείπουμε και οι δύο, γιατί έχουμε και οι δύο πρόβλημα. Όσοι έχετε πρόβλημα μην το αφήνετε, παιδιά, να χρονίζει, μην κοιτάτε εμάς», συνέχισε στο ίδιο ύφος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Εγώ, πάντως, αν μου πει ο γιατρός ότι πρέπει τώρα να πάτε τώρα σε χειρουργείο, δεν θα πω κάτι. Θα του πω "γιατρέ μου, ό,τι πεις εσύ"», του απάντησε τότε με χιούμορ εκείνη, αλλά τη χιουμοριστική προειδοποίηση που εισέπραξε, ίσως και να μην την περίμενε.

«Αν το κάνεις αυτό το πράγμα... Όλα μπορώ να στα συγχωρήσω, εκτός από αυτό, δεν θα στο συγχωρήσω ποτέ», προειδοποίησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη να προβαίνει σε... «αποκαλύψεις».

«Γιατί; Πες γιατί, όμως, μοιράσου το. Γιατί του έχουν πει του κυρίου Χασαπόπουλου ότι πρέπει να μπει χειρουργείο και το πάει αργά-αργά-αργά, γιατί σου λέει “πού θα αφήσω την εκπομπή και τη Βούλγαρη εδώ πέρα;», είπε η παρουσιάστρια του Κοινωνία, Ώρα Mega με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να της το «χτυπάει» πάντα με χιούμορ και να της λέει: «Αυτό είναι το ευχαριστώ; αυτό; Συγνώμη δηλαδή»

«Αν και με πρόβλημα, ωραίος είσαι», του απάντησε τότε η Ανθή Βούλγαρη και συνέχισαν με τη θεματολογία της εκπομπής.