Χασαπόπουλος - Βούλγαρη σε μεγάλα κέφια: «Από βραδινή έξοδο έρχεσαι; - Εσύ είσαι καλύτερος;»

Με το Story της Κατερίνας Λιόλιου και με ανεβασμένη διάθεση ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη (18/3) το πρωί η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να πειράζει την Ανθή Βούλγαρη με αφορμή το total black look της συνεργάτιδάς του.

«Καλημέρα σας. Πρωινό 18ης Μαρτίου και θα ξεκινήσουμε με ένα quiz. Δεν είναι Παρασκευή και 13 που βλέπετε εδώ, αλλά θέλω να σας πω, ποιά είναι η μαύρη γάτα και ποιά η Ανθή Βούγλαρη; Παιδάκι μου, τα μαύρα γιατί τα έβαλες σήμερα;», ρώτησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη να του απαντάει ότι «το μαύρο είναι always chic».

Διαβάστε επίσης - Βούλγαρη - Χασαπόπουλος σε επικό διάλογο για Akyla: «Τώρα σας αρέσει το βίντεο κλιπ; - Από την αρχή ήσουν ξινή»

Ακολούθησε ο παρακάτω απολαυστικός διάλογος:

Ι.Χ.: Ναι, always chic, αλλά δεν έχω καταλάβει, από βραδινή έξοδο έρχεσαι; Βάλε ένα χρωματάκι να σε δει και ο Θεός.

Α.Β.: Ο Θεός με βλέπει και με το μαύρο. Συγνώμη, ρε παιδιά; Δεν είναι πολύ ωραίο το ντύσιμο;

Ι.Χ.: Πάρα πολύ ωραίο είναι που το βλέπω και εγώ από κοντά. Στην τηλεόραση, όμως, δεν ξεχωρίζεις ποια είναι η μαύρη γάτα και ποια η μαύρη γαζέλα.

Α.Β.: Δεν θα κάτσω μπροστά στη μαύρη γάτα.

Ι.Χ.: Μα κάθεσαι.

Α.Β.: Εσύ το ζήτησες τώρα για να μου κάνεις πλάκα. Εσύ με το πράσινο που μου 'βαλες είσαι καλύτερος;

Ι.Χ.: Είναι το χρώμα της ελπίδας.

Βούλγαρη: «Μπερδεύεσαι με τα δέντρα - Είσαι ρατσιστής με τις μαύρες γάτες»

Όταν άλλαξε το φόντο από τη μαύρη γάτα στο γνώριμο που έχουν συνήθως στο πλατό του Κοινωνία, Ώρα Mega, η Ανθη Βούλγαρη πέρασε στην «αντεπίθεση» και είπε στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο: «Μπερδεύεσαι με τα δέντρα».

«Σου έβαλα παντελόνι πιο προχωρημένο», ανέφερε στη συνέχεια η Βούλγαρη με τον Χασαπόπουλο να της απαντά «Κάνεις και άλλα πράγματα εσύ, με τη μόδα, γι' αυτό σε συγχωρώ».

«Πες του να βγάλει τις γάτες, δεν μπορώ», σχολίασε ο δημοσιογράφος όταν είδε πάλι μαύρη γάτα στο φόντο.

Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή και 13 Μαρτίου, ο ίδιος δεν έχει κρύψει πως δεν μπορεί να βλέπει μαύρη γάτα επειδή είναι προληπτικός και το θεωρεί γρουσουζιά.

«Είσαι ρατσιστής με τις μαύρες γάτες. Με εκνευρίζει που έχουμε στοχοποιήσει τις μαύρες γάτες», είχε σχολιάσει τότε η Ανθή Βούλγαρη με τον Χασαπόπουλο να επαναλαμβάνει πως δεν μπορεί να τις βλέπει. «Δεν μπορώ, ρε φίλε, είμαι προληπτικός», είχε πει ο δημοσιογράφος.

Μάλιστα, τότε η δημοσιογράφος είχε εξομολογηθεί στον αέρα του Κοινωνία, Ώρα Mega πως αν και οικοδέσποινα της εκπομπής, «καλύτερα μαύρες γάτες παρά κάτι καλεσμένους που φέρνουμε ώρες ώρες».