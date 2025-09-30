Ανθή Βούλγαρη για Μπισμπίκη - Παππά: «Τόσο cheek to cheek τι χορός είναι αυτός; Και το φιλί στο τέλος;»

Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» τα πλάνα του χορού του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά από το Κρητικό γλέντι που βρισκόταν ο ηθοποιός προτού γυρίσει στη Φιλοθέη και πέσει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

«Το πλάνο με τη Δανάη Παππά το είδαμε; Τον τρελό χορό; Εγώ, παιδιά, εάν συνέβαινε σε μένα αυτό, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θα έλεγα "κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα"», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Μάλιστα, σε σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπολου, ο οποίος δεν έδειξε να συμφωνεί με όσα έλεγε εκείνη, η Ανθή Βούλγαρη απάντησε:

«Τι χορός ρε συ Ιορδάνη; Τόσο cheek to cheek… Τι χορός είναι αυτός; Κρητικός; Και το φιλί στο τέλος; Το λέω, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να είναι φίλοι οι άνθρωποι, αλλά μου έκανε εντύπωση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπιμπίκης και η Δανάη Παππά είχαν συνεργαστεί στη σειρά του Alpha, «Σασμός».