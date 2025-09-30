Μενού

Ανθή Βούλγαρη για Μπισμπίκη - Παππά: «Τόσο cheek to cheek τι χορός είναι αυτός; Και το φιλί στο τέλος;»

Το σχόλιο που έκανε η Ανθή Βούλγαρη για τον «cheek to cheek», όπως είπε, χορό του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά.

Reader symbol
Newsroom
Ανθή Βούλγαρη Κοινωνία Ώρα Mega
Η Ανθή Βούλγαρη στο Κοινωνία Ώρα Mega | Mega
  • Α-
  • Α+

Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» τα πλάνα του χορού του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά από το Κρητικό γλέντι που βρισκόταν ο ηθοποιός προτού γυρίσει στη Φιλοθέη και πέσει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. 

«Το πλάνο με τη Δανάη Παππά το είδαμε; Τον τρελό χορό; Εγώ, παιδιά, εάν συνέβαινε σε μένα αυτό, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θα έλεγα "κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα"», είπε αρχικά η δημοσιογράφος. 

Μάλιστα, σε σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπολου, ο οποίος δεν έδειξε να συμφωνεί με όσα έλεγε εκείνη, η Ανθή Βούλγαρη απάντησε:

«Τι χορός ρε συ Ιορδάνη; Τόσο cheek to cheek… Τι χορός είναι αυτός; Κρητικός; Και το φιλί στο τέλος; Το λέω, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να είναι φίλοι οι άνθρωποι, αλλά μου έκανε εντύπωση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπιμπίκης και η Δανάη Παππά είχαν συνεργαστεί στη σειρά του Alpha, «Σασμός».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA