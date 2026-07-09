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Ανθή Βούλγαρη: «Ο Χριστός και η Παναγία» - Σε αμηχανία από την on air αφιέρωση του συζύγου της

Σε αμηχανία ήρθε σήμερα (9/7) η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του Κοινωνία, Ώρα Mega από την on air αφιέρωση του συζύγου της. «Ο Χριστός και η Παναγία», είπε.

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Κοινωνία Ώρα Mega Ιορδάνης Χασαπόπουλος Ανθή Βούλγαρη
Κοινωνία Ώρα Mega: Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη | Mega
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Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα (9/7) την Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega» όταν δέχθηκε μία αφιέρωση από τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, δια στόματος Λευτέρη Κρίκη.

Ο νεαρός τραγουδιστής βρέθηκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Mega και έπιασε την Ανθή Βούλγαρη απροετοίμαστε όταν της είπε: «Και ένα κομμάτι που μου ζήτησε ο σύζυγός σου να σου αφιερώσω…».

«Ο Χριστός κι η Παναγία! Είσαι σίγουρος ότι σου το ζήτησε ο Κώστας;», ρώτησε η παρουσιάστρια με εμφανή αμηχανία, ενώ έκρυψε το πρόσωπό της πίσω από το ντοσιέ που κρατούσε.

Η αφιέρωση ήταν το τραγούδι «Να Χαρείς» του Νότη Σφακιανάκη, με τον Λευτέρη Κρίκη να ξεκινά να τραγουδάει «Μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια».

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