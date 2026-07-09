Ανθή Βούλγαρη: «Ο Χριστός και η Παναγία» - Σε αμηχανία από την on air αφιέρωση του συζύγου της

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα (9/7) την Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega» όταν δέχθηκε μία αφιέρωση από τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, δια στόματος Λευτέρη Κρίκη.

Ο νεαρός τραγουδιστής βρέθηκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Mega και έπιασε την Ανθή Βούλγαρη απροετοίμαστε όταν της είπε: «Και ένα κομμάτι που μου ζήτησε ο σύζυγός σου να σου αφιερώσω…».

«Ο Χριστός κι η Παναγία! Είσαι σίγουρος ότι σου το ζήτησε ο Κώστας;», ρώτησε η παρουσιάστρια με εμφανή αμηχανία, ενώ έκρυψε το πρόσωπό της πίσω από το ντοσιέ που κρατούσε.

Η αφιέρωση ήταν το τραγούδι «Να Χαρείς» του Νότη Σφακιανάκη, με τον Λευτέρη Κρίκη να ξεκινά να τραγουδάει «Μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια».