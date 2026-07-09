Ανθή Βούλγαρη: «Ο Χριστός και η Παναγία» - Σε αμηχανία από την on air αφιέρωση του συζύγου της

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα (9/7) την Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega» όταν δέχθηκε μία αφιέρωση από τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, δια στόματος Λευτέρη Κρίκη.
Ο νεαρός τραγουδιστής βρέθηκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Mega και έπιασε την Ανθή Βούλγαρη απροετοίμαστε όταν της είπε: «Και ένα κομμάτι που μου ζήτησε ο σύζυγός σου να σου αφιερώσω…».
«Ο Χριστός κι η Παναγία! Είσαι σίγουρος ότι σου το ζήτησε ο Κώστας;», ρώτησε η παρουσιάστρια με εμφανή αμηχανία, ενώ έκρυψε το πρόσωπό της πίσω από το ντοσιέ που κρατούσε.
Η αφιέρωση ήταν το τραγούδι «Να Χαρείς» του Νότη Σφακιανάκη, με τον Λευτέρη Κρίκη να ξεκινά να τραγουδάει «Μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.