Ανθή Βούλγαρη: «Σε αυτό το OnlyFans τι κάνουν; Μπορούμε να κάνουμε κι εμείς;» - Η αντίδραση Χασαπόπουλου

Τα χρήματα που έβγαλε η 52χρονη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Σάνον κάνοντας λογαριασμό στο OnlyFans απασχόλησαν την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος | MEGA
«Κατάφερε να βγάλει μέσα σε μία μόλις εβδομάδα 1 εκ. δολάρια. Βέβαια δεν χρησιμοποιεί γυμνές φωτογραφίες» σχολίασε η συνεργάτιδα της Ανθής Βούλγαρη και του Ιορδάνη Χασαπόπουλου παρουσιάζοντας το θέμα.

«Με συγχωρείτε σε αυτό το OnlyFans τι κάνουν δεν έχω καταλάβει» απόρησε η Ανθή Βούλγαρη.

«Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται πρωί πρωί να δίνουμε συμβουλές για το τι γίνεται στο OnlyFans» διαμαρτυρήθηκε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Κάνει κάποιος λογαριασμό και από εκεί και πέρα επιλέγει το προφίλ που θέλει να ακολουθεί. Στο προφίλ που ακολουθεί μπορεί να ζητήσει να δει μια φωτογραφία», εξήγησε ο συνεργάτιδά τους.

«Δεν είναι ανάγκη να είναι γυμνό, αυτό ρωτάω. Μπορούμε να κάνουμε κι εμείς και να μας ζητάνε από την εκπομπή;», συνέχισε η Ανθή Βούλγαρη.

«Σταμάτα σε παρακαλώ», προσπάθησε να το λήξει ο δημοσιογράφος.

«Ρε συ Ιορδάνη γιατί πάει το μυαλό σου στο πονηρό συνήθως; Σου λέει έχει και συνταγές μαγειρικής!», συνέχισε γελώντας η Ανθή Βούλγαρη.

 

 

Το OnlyFans είναι συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου στο διαδίκτυο με έδρα το Λονδίνο. Οι δημιουργοί περιεχομένου κερδίζουν χρήματα από χρήστες που εγγράφονται στο περιεχόμενό τους.

