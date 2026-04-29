Σάνον Ελίζαμπεθ: Η «Νάντια» του American Pie έβγαλε πάνω από 1 εκατομμύριο σε μία εβδομάδα στο OnlyFans

Δυναμικά ξεκίνησε η Σάνον Ελίζαμπεθ στο Only Fans, αφού η 52χρονη ηθοποιός, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε ως Νάντια στο American Pie, φέρεται να έχει βγάλει ένα εκατομμύριο δολάρια (περίπου 855.000 ευρώ) μέσα σε μόλις μία εβδομάδα σύμφωνα με το Page Six.

Το ξένο Μέσο, επικαλούμενο πηγή του, αναφέρει ότι μέχρι προχθές (27/4) Δευτέρα τα κέρδη της Σάνον Ελίζαμπεθ αντιστοιχούσαν σε επταψήφιο ποσό με «πάνω από τα μισά από αυτά τα κέρδη να έχουν προέλθει από μηνύματα προς τους χρήστες του OnlyFans, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από tips και αναρτήσεις».

Την ίδια στιγμή το Variety υποστηρίζει ότι τα κέρδη του sex symbol των '00s είναι ακόμα μεγαλύτερα και άγγιξαν το 1,2 εκατομμύριο δολάρια, δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ.

Και δεν είναι η μόνη σταρ του Χόλιγουντ που έχει κάνει προφίλ στο Only Fans αφού έχουν προηγηθεί - μεταξύ άλλων - η Κάρμεν Ηλέκτρα και η Ντρέα Ματέο.

Πρόθεση της Σάνον Ελίζαμπεθ είναι να διαθέσει ένα μέρος των εσόδων της από την πλατφόρμα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω του Shannon Elizabeth Foundation, συμπεριλαμβανομένης ενός φιλανθρωπικού gala στο Λας Βέγκας μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι.

Στις δράσεις του Foundation είναι η προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, αλλά και η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

Η ηθοποιός έφτιαξε το προφίλ της στο Only Fans στις 16 Απριλίου, μία ημέρα μετά την αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Σάιμον Μπόχερτ, με την ίδια να δηλώνει στο Us Weekly: «Νιώθω πιο δυνατή, πιο καθαρή και πιο ευτυχισμένη από ό,τι εδώ και πολύ καιρό».

Εξήγησε δε πως μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας ήθελε να έρθει πάλι κοντά με τους φαν της με την ίδια να έχει τον απόλυτο έλεγχο αυτή τη φορά.

Άλλωστε, δεν είχε κρύψει, σε συνέντευξή της στο People, ότι είχε κουραστεί πλέον να έχουν άλλοι τον έλεγχο της καριέρας της, κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτά που είχε δηλώσει και η Κάρμεν Ηλέκτρα όταν έφτιαξε προφίλ στο Only Fans τον Μάιο του 2022.

«Αυτό το νέο κεφάλαιο έχει να κάνει με το να αλλάξει ακριβώς αυτό, να δείξω μια πιο σέξι πλευρά που κανείς δεν έχει δει και να έρθω πιο κοντά με τους θαυμαστές μου. Επιλέγω το OnlyFans επειδή μου επιτρέπει να έρθω σε άμεση επαφή με το κοινό μου, να βάλω τους δικούς μου όρους και απλώς να είμαι ελεύθερη. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι το μέλλον», δήλωσε ακόμα στην ίδια συνέντευξη η Σάνον Ελίζαμπεθ.

«Η Σάνον ήταν πάντα το άτομο που πραγματικά απολαμβάνει να έρχεται σε επαφή με τους θαυμαστές της και να προσφέρει στους άλλους, και αυτό της επιτρέπει να το κάνει αυτό με έναν πιο άμεσο και ουσιαστικό τρόπο από ποτέ. Είναι ένα ισχυρό μοντέλο, και αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα πιο αποτελεσματικό στη διευκόλυνση αυτής της σύνδεσης από το OnlyFans», ανέφερε στο Variety ο μάνατζερ της Ελίζαμπεθ, Άντι Μπάχμαν, για την επιλογή της να φτιάξει προφίλ στην πλατφόρμα.

Και να σκεφτεί κανείς ότι το ένα εκατομμύριο είναι μόνο η αρχή.