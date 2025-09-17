Αντιδράσεις από τη δήλωση Κουσουλού για Μαζωνάκη: «Τι θα λέμε αν πάθει αυτό που έπαθε ο Σεργιανόπουλος;»

Στη δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, με αφορμή την ακούσια νοσηλεία το στο Δρομοκαΐτειο τον Δεκαπενταύγουστο, αναφέρθηκε ο Πέτρος Κουσουλός, παρουσιαστής της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Ο Πέτρος Κουσουλός, μεταξύ άλλων, έκανε έναν άστοχο παραλληλισμό με την υπόθεση του δολοφονηθέντα ηθοποιού, Νίκου Σεργιανόπουλου, θέλοντας να στείλει μία προειδοποίηση στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για την ψυχική υγεία του τραγουδιστή.

«Εγώ δεν θέλω να είμαι αρεστός, δεν θέλω να πηγαίνω με το κύμα. Εμένα με ενδιαφέρει να σωθεί ένας άνθρωπος. Γνωρίζουν άπαντες τι συμβαίνει και μην το παίζουν ανήξεροι. Έχουν βάλει κι εκείνοι το χεράκι τους. Αν ξυπνήσουμε μια μέρα και πληροφορηθούμε ότι ο Μαζωνάκης έπαθε αυτό που έπαθε ο Σεργιανόπουλος, τι θα λέμε μετά;» είπε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Κουσουλός.

Ο @ANT1TV σταμάτησε το Κωνσταντίνου και Ελένης για να ακούμε τον Κουσουλο να λέει πως ο Μαζωνάκης θα έχει την ίδια τύχη με τον Σεριανοπουλο. #apokalypseis pic.twitter.com/Yu5MfSZZjv — Λίτσα Χάρου (@LitsaXarou) September 17, 2025

Η δήλωση Κουσουλού προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να ζητούν παρέμβαση του ΕΣΡ: «Το ΕΣΡ ακούει; Δεν κατάλαβα γιατί το είπε αυτό, κάπου ώπα, τι λέει, έλεος πια».

«Θέλετε να είμαστε υποκριτικοί ή θέλετε να βοηθήσουμε; Δεν ξέρω αν η Βάσω του έχει φάει λεφτά, με ενδιαφέρει ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βοηθηθεί και να σταθούν δίπλα του άνθρωποι που τον αγαπούν. Καταλαβαίνετε τι λέω; Προσπαθώ να το πω με ευχάριστο τρόπο. Προκαλώ τον οποιονδήποτε… Και στο Δρομοκαΐτειο έχει γίνει άλλο σκάνδαλο κι όταν αποφασίσω να ασχοληθώ σοβαρά με το Δρομοκαΐτειο, ορισμένοι θα πρέπει να αλλάξουν χώρα» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Προκαλώ τον οποιονδήποτε αμφισβητεί αυτό που λέω να καταθέσει μήνυση σε βάρος μου για το τι πραγματικά συνέβη την 4η Αυγούστου (είναι η μέρα που η Μαρία και η μητέρα του, η Κλειώ, αποφάσισαν να καταφύγουν στην εισαγγελία). Θέλω να σώσω έναν άνθρωπο. Αν αύριο-μεθαύριο συμβεί κάτι άλλο, θα λέμε: «Να, αυτή είναι η υποκρισία της ελληνικής κοινωνίας, αυτή είναι η υποκρισία των ελληνικών media». Γι’ αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν πάτε να πιάσετε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον επιχειρηματία; Τους αστυνομικούς;».

ΠΚ :<<Προκαλώ τον οποιονδιποτε να μου κάνει μνση >>

Τις ευχές μας στην οικογένεια Μαζωνάκη να βρει τον τρόπο να βοηθήσει τον κο ΓΜ,για εμάς μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης για εκείνους όμως είναι το παιδί τους! #apokalypseis pic.twitter.com/4qCLGmeyGU — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) September 17, 2025