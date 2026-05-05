Την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη ολοκλήρωσε η Antigoni Buxton που εκπροσωπεί την Κύπρο με το κομμάτι «Jalla», αποκαλύπτοντας πως δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει από συγκίνηση.



Η νεαρή τραγουδίστρια την Τρίτη 5 Μαΐου εμφανίστηκε σε βίντεο από τον επίσημο λογαριασμό του μουσικού διαγωνισμού στο Instagram, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό ρούχο με στρας και άνοιγμα στην κοιλιά, στο στάδιο Stadthalle, τονίζοντας πως μόλις συνειδητοποίησε ότι ζούσε το όνειρό της, βούρκωσε.

«Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», είπε χαρακτηριστικά.

Η Antigoni Buxton θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision, στις 14 Μαΐου, στην όγδοη θέση. Ο Α' Ημιτελικός, όπου θα εμφανιστεί ο Akylas που εκπροσωπεί την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.