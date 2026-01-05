Το αντίο των παρουσιαστών της πρωινής ζώνης στον Γιώργο Παπαδάκη: «Μας έμαθε τηλεόραση» - «Το λέμε και δεν το πιστεύω»

Τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών χθες Κυριακή (4/1) αποχαιρετούν από νωρίς το πρωί σήμερα (5/1) όλες οι παρουσιαστές μέσα από τις εκπομπές που παρουσιάζουν με όλους να αναφέρονται στην προσφορά του στην τηλεόραση.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Μας έμαθε τηλεόραση»

Στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε χαρακτηριστικά:

«Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος, 74 ετών. Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση, ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη τουλάχιστον ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα».

Δημήτρης Οικονόμου: «Ήταν στεναχωρημένος που έπεσε η αυλαία του Καλημέρα Ελλάδα»

Στην εκπομπή «Σήμερα» ο Δημήτρης Οικονόμου είπε:

«Πραγματικά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, από την ώρα που συνέβη το περιστατικό, με το που μάθαμε στην αρχή νωρίς το απόγευμα για το οξύ έμφραγμα, λέγαμε θα τα καταφέρει ρε παιδί μου, πήγε γρήγορα ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.

Αμέσως όμως, σε δευτερόλεπτα, ήρθε η είδηση ότι τελικά δεν τα κατάφερε ο Γιώργος και χθες άφησε την τελευταία του πνοή, μια είδηση που ξάφνιασε τους πάντες.

Εδώ κλείνει πραγματικά μια ολόκληρη εποχή. Το ‘χαμε πει κι απ’ το περασμένο καλοκαίρι, ότι με το που έπεσε η αυλαία του "Καλημέρα Ελλάδα" και ο Γιώργος χαιρέτησε, στην πραγματικότητα έκλεισε ένα ολόκληρο κεφάλαιο.

Δυστυχώς τώρα, αυτό το κεφάλαιο έκλεισε και με τη φυσική απουσία πια του Γιώργου Παπαδάκη. Τόσο ξαφνικά, πάνω σε μια στιγμή που θα 'λεγε κανείς ότι ο άνθρωπος αυτός ξεκουραζόταν.

Βέβαια ο Γιώργος ήταν στεναχωρημένος γι’ αυτό. Και το λέω επειδή βρεθήκαμε το καλοκαίρι, ήμασταν μαζί και κάναμε διακοπές για ένα ακόμη καλοκαίρι και βρεθήκαμε στην Νάξο και συζητήσαμε πολύ. Ήταν στεναχωρημένος ο Γιώργος γι’ αυτή την απόφαση.

Δεν μπορούσε να κάνει χωρίς αυτή τη δουλειά. Αυτή η καθημερινότητα είναι ένα σαράκι απίστευτο, δηλαδή και σε τρώει και το τρως ταυτόχρονα. Και σε δένει και δέσμιος είσαι και θες να φύγεις και δεν θες να φύγεις και μένεις και φεύγεις.

Είναι μια κατάσταση που δεν σ’ αφήνει να απαλλαγείς εύκολα. Ο Γιώργος ήταν τρελά ερωτευμένος με τη δουλειά του. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη δουλειά του.

Η ζωή του ήταν ταυτισμένη με τη δουλειά του. Δηλαδή ζούσε μέσα απ’ τη δουλειά του στην πραγματικότητα. Ήταν στεναχωρημένος λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγε κανείς, άνθρωπος που είχε ανακουφιστεί ρε παιδί μου από μια άλλη πλευρά, και θα ταξίδευε και θα έβλεπε τα παιδιά του και θα έβλεπε τα εγγόνια του και και και, με την πολυαγαπημένη του Τίνα, τη γυναίκα του που τη λάτρευε και τον λάτρευε φυσικά.

Ήταν ένα ζευγάρι πάρα πολύ αγαπημένο. Ήταν ο ένας δεμένος πάνω στον άλλον. Και τώρα πραγματικά έρχεται μια απ' τις δυσκολότερες στιγμές στη ζωή κάθε ανθρώπου, μια μεγάλη απώλεια. Ο Γιώργος είναι αναντικατάστατος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή».

«Είχε μια ευλογία που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν, να κλείσει τον επαγγελματικό και δυστυχώς και βιολογικό του κύκλο με την πάνδημη αναγνώριση και σεβασμό. Ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, το κέρδισε αυτό, το κατοχύρωσε, δήλωσε από πλευράς του ο Άκης Παυλόπουλος.

Φαίη Σκορδά: «Το λέμε και εγώ δεν το πιστεύω»

«Αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη είπαν και μέσα από το Buongiorno η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Mega να εξομολογείται πως δεν το πιστεύει.

«Μόλις έξι μήνες μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσίαζε για 34 χρόνια, χθες έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 74 ετών από οξύ έμφραγμα.

Για να πω την αλήθεια, το λέμε και εγώ δεν το πιστεύω. Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί. Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη του οικογένεια», ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

«Όταν βγήκε η είδηση αρχικά για το έμφραγμα είχα την ελπίδα ότι θα γίνει καλά. Μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε και η είδηση του θανάτου. Είναι αδόκητος αυτός ο θάνατος.

Ίσως είναι το μόνο πρόσωπο απόλυτης αποδοχής. Ποιο κανάλι ή ποιος τηλεθεατής θα έλεγε κάτι για τον Παπαδάκη; Ήταν κοινής αποδοχής, πανεθνικός» ανέφερε από πλευράς του ο Ανδρέας Μικρούτσικος.